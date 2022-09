GoPro Hero 11 Black para apresentar o novo sensor de 27 megapixels?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que a GoPro reformule sua principal série de câmeras no futuro próximo e - com o projeto já tendo sido divulgado - agora surgiram mais detalhes, dando-nos uma visão de suas especificações e capacidades.

De acordo com um vazamento recente, o novo GoPro Hero 11 Black apresentará um novo sensor de 27 megapixels, aumentando a resolução máxima da foto do sensor de 23 megapixels no Hero 10 Black.

-

Este novo sensor CMOS, juntamente com novas lentes à sua frente, irá alegadamente oferecer um campo de visão máximo mais amplo. De acordo com o relatório da WinFuture - que foi informado por um revendedor GoPro - você também poderá salvar fotografias individuais de 24,7 megapixels de molduras de vídeo.

Apesar disso, as taxas máximas de quadros e a resolução de vídeo parecem ser as mesmas do Hero 10. Isso significa que você obtém uma resolução de 5,3k a 60 quadros por segundo, ou resolução de 4k a até 120 quadros por segundo.

Outras características são esperadas, como é típico para GoPro. Diz-se que seu sistema de estabilização de imagem e vídeo HyperSmooth será atualizado para a versão 5.0, oferecendo uma estabilização realmente eficaz alimentada por algoritmos.

Da mesma forma, diz-se que oferece detecção automática de sorriso e piscada para que saiba quando tirar fotos.

Quanto ao restante do hardware, diz-se que terá a mesma tela de 2,27 polegadas do Hero 10 na parte de trás e uma tela colorida secundária de 1,4 polegadas na parte da frente. Ele deve sobreviver à água a profundidades de 10 metros e apresentar a mesma bateria de 1720mAh que seu predecessor.

Espera-se que GoPro lance o Hero 11 Black em algum momento deste mês, portanto é provável que não tenhamos que esperar muito para descobrir o quanto disto é preciso.

Escrito por Cam Bunton.