GoPro Hero 11 Imagens de design em preto vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Algumas coisas são mais confiáveis que outras no mundo das câmeras de ação, e o fato de a GoPro estar trabalhando em uma nova versão de sua principal câmera Hero é tão concreto quanto possível.

Estamos chegando a um ano desde o lançamento do Hero 10 Black, trazendo com ele algumas novidades bem-vindas, mas um design bastante reconhecível, e pelos últimos vazamentos, parece que este ano poderemos ter um passeio semelhante.

O WinFuture conseguiu um monte de versões do GoPro Hero 11 Black, de vários ângulos, e parece que também não estamos recebendo um grande redesenho desta vez.

Na verdade, o design da câmera, se estas imagens forem precisas, parece que não mudou nada, sugerindo que a GoPro mais uma vez se concentrou nas mudanças sob o capô.

Pode ser possível que haja um novo sensor de câmera na unidade, o que obviamente resultaria em uma mudança bastante significativa, mas mesmo que não seja esse o caso, ainda há muito que GoPro poderia fazer com o lado software das coisas, incluindo novos formatos como HDR ou capacidade de armazenamento ou processamento potencialmente expandida.

Por enquanto, no entanto, teremos que esperar por algumas notícias oficiais ou um vazamento que forneça mais detalhes sobre as reais capacidades técnicas da câmera. No entanto, qualquer pessoa que esteja esperando por um novo visual, pode querer reajustar suas expectativas.

Escrito por Max Freeman-Mills.