Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - GoPro anunciou uma nova adição à sua linha de câmeras, e esta é um pouco diferente de seus esforços anteriores. É chamada de Hero 10 Black Bones, e é projetada principalmente para uso como câmera FPV para drones.

De muitas maneiras, o Hero 10 Black Bones é uma versão mais leve e despojada do Hero 10 Black, mas com aberturas para resfriamento que devem ajudá-lo a registrar em resoluções e taxas de quadros mais altas.

A edição Bones Hero 10 Black pesa apenas 54 gramas, o que a torna a câmera GoPro mais leve já feita, tornando-a ideal para montagem na frente de um drone.

Como o Hero 10 Black normal, as imagens e recursos são alimentados pelo processador GP2, que oferece até 5K vídeo 4:3 a 30 quadros por segundo, 4K vídeo a 60 quadros por segundo ou 2,7K vídeo até 120fps.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: algumas ofertas ainda estão ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

O GP2 da GoPro também permite a super impressionante funcionalidade HyperSmooth que utiliza algoritmos e estabilização eletrônica para tornar suas filmagens realmente suaves.

Como em qualquer GoPro, você pode controlá-lo usando os dois botões da câmera, ou usar o aplicativo Quik para smartphone, o 'The Remote' da GoPro ou até mesmo o transmissor de um drone. É um sistema "traga sua própria bateria", e é compatível com as baterias existentes do drone.

Ele é montado em seu drone usando um único chefe de parafuso, ou você pode usar o adaptador opcional que é enviado com ele na caixa, permitindo que você o monte nos acessórios de montagem e montagens existentes no GoPro. Ele também usa o conector padrão da indústria FPV, permitindo uma fácil configuração para aqueles com zangões compatíveis.

O GoPro Hero 10 Black Bones estará disponível nos EUA por $399 com uma assinatura GoPro de 12 meses incluída - ou $499 sem - diretamente da GoPro. Atualmente não há planos de lançamento fora dos EUA.

Escrito por Cam Bunton.