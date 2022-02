GoPro planeja introduzir mais câmeras em sua linha

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A gigante das câmeras de ação, ultimamente, tem se concentrado em dois modelos, o Hero e o Max .

Em vez de oferecer dispositivos mais baratos, a GoPro lança um novo carro-chefe a cada ano e mantém seu carro-chefe anterior disponível a um custo menor.

Anteriormente, a GoPro tinha vários modelos em sua linha Hero com os modelos Branco, Prata e Preto formando uma estrutura boa, melhor e melhor.

A marca também costumava fabricar a série Session , câmeras leves, sem tela e robustas.

Durante a apresentação de resultados do quarto trimestre da empresa, Nick Woodman, fundador e CEO, revelou que a GoPro planeja expandir sua linha mais uma vez.

No entanto, não devemos esperar um retorno ao modelo "bom, melhor, melhor", pois Woodman diz que a GoPro se concentrará em câmeras especializadas que "atraem grupos de usuários totalmente diferentes" do que o Hero e o Max

Woodman também deu a entender que a GoPro estará mirando no mercado profissional. Ele afirmou que a GoPro não pretende fazer apenas uma câmera "canivete suíço" para todos, mas também quer fazer mais soluções especializadas premium.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

As novas câmeras usarão a tecnologia atual da GoPro, mesmo que sejam construídas para usuários diferentes. Isso faz sentido, já que a GoPro fez um grande negócio sobre seus chips GP2 personalizados no lançamento do Hero 10.

Embora não tenhamos muitos detalhes no momento, é certamente uma notícia empolgante. Em breve veremos uma GoPro com um sensor maior ou lentes intercambiáveis? Talvez veremos uma nova GoPro Session para competir com DJI Action 2 e Insta 360 Go 2 . Seja o que for, mal podemos esperar para descobrir.

Escrito por Luke Baker.