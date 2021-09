Enorme especificação GoPro Hero 10 e vazamento de imagem revelam todos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um vazamento detalhado com imagens e especificações mostra a próxima câmera da GoPro em sua totalidade e - se precisa - dá uma imagem tão completa do Hero 10 Black quanto poderíamos esperar antes do lançamento.

Do lado de fora, parece que a GoPro usará o mesmo design do Hero 9 Black , mas substituiu a marca no corpo por um azul brilhante em vez de branco, para torná-lo visualmente distinto.

Tirando isso, ele se parece muito com o Hero 9. Ele tem a tela colorida na frente para você se enquadrar, além do mesmo botão e layout de microfone. Isso também significa que devemos ver a GoPro continuar sua abordagem quando se trata de montar a câmera, já que os braços de montagem estão embutidos no corpo da câmera.

É no desempenho da câmera que provavelmente veremos a maior mudança. Pelo menos, se as especificações vazadas publicadas pelo WinFuture forem verdadeiras.

Diz-se que a câmera é alimentada por um novo processador GP2 que permite o dobro do desempenho de seu antecessor, ao mesmo tempo que melhora o vídeo com pouca luz e aprimora a tecnologia HyperSmooth ao torná-la disponível em mais modos de fotografia.

Essas especificações publicadas afirmam que a câmera será capaz de gravar até 5,3 K de resolução a 60 quadros por segundo, ou 4K a até 120 quadros por segundo. Se for verdade, isso significa imagens rápidas e nítidas como nunca vimos em uma GoPro antes.

Além de melhorar o HyperSmooth, o relatório afirma que a GoPro vai aumentar o limite de inclinação para o recurso de nivelamento do horizonte.

Alega-se que usará a mesma bateria do Hero 9 Black, e há rumores de que será lançado em 16 de setembro com um preço de cerca de € 539 na Europa sem a assinatura da GoPro.

Se a data de lançamento estiver correta, significa que não temos muito tempo para esperar antes de descobrir quantas dessas especificações são genuínas. Fique ligado.