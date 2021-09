Lançada GoPro Hero 10 Black, câmera com GP2 pode gravar 4K a 120 fps

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A GoPro revelou o que há de mais recente em uma longa linha de câmeras de ação de ponta. O Hero 10 Black segue o design atualizado do Hero 9 , mas possui cérebros muito mais poderosos.

A chave para os recursos da nova câmera é a versão atualizada do processador personalizado da empresa, chamado GP2. Isso permitiu a gravação de alta taxa de quadros em altas resoluções, melhor estabilização e desempenho geral mais rápido.

A câmera pode gravar em uma incrível resolução de 5,3 K a 60 quadros por segundo ou resolução de 4K a impressionantes 120 quadros por segundo. Isso significa vídeo em câmera lenta 4x com resolução 4K. Ou, se você quiser ir mais devagar, há uma resolução de 2.7K a 240 quadros por segundo (ou 8x).

Isso é habilitado por um novo sensor de câmera de 23,5 megapixels, o que também significa que você pode capturar imagens estáticas de 15,8 megapixels de um vídeo de 5,3K.

Quanto à fotografia, a Hero 10 Black dispara 23 megapixels no modo Burst, modo de foto noturna, SuperPhoto e RAW.

Como seu predecessor, o Hero 10 possui tecnologia HyperSmooth que é - essencialmente - estabilização eletrônica avançada na câmera. Isso significa imagens realmente suaves - quase como um gimbal - mesmo ao correr com ele na mão, nosso mountain bike em terrenos acidentados.

A única desvantagem é que se você quiser usar o recurso HyperSmooth mais recente, não pode usar as opções de gravação de taxa de quadros mais alta. Ele funciona na configuração 4K / 60, então você ainda pode obter imagens nítidas e rápidas com ele ligado.

Além disso, a GoPro atualizou o nivelamento do horizonte na câmera. A empresa aumentou o limite de inclinação de 27 graus no Hero 9 para 45 graus no Hero 10, ao atirar em até 4K / 60 ou 2.7K / 120.

No entanto, essas não são as únicas melhorias. A GoPro também tornou a tampa da lente mais durável e hidrofóbica, o que significa que, quando se molhar, a água deslizará mais rápido do que as versões anteriores para garantir que sua filmagem não seja prejudicada por grandes gotas de água no vidro.

Além do mais, ele pode ser usado no modo de webcam se você quiser, usando a tela frontal para enquadrar sua filmagem. Além disso, a qualidade da imagem de streaming ao vivo foi aprimorada.

Existem benefícios adicionais para o processador GP2 e o novo sensor. Por exemplo, desempenho melhorado com pouca luz, onde o ruído é visivelmente mais baixo nas condições de iluminação menos do que ideais.

No geral, é um salto de especificação muito grande em relação ao Hero 9 e que poderia convencer os compradores anteriores a fazer um upgrade. Ele mantém o mesmo design, incluindo os braços de montagem integrados e também usa a mesma bateria.

O Hero 10 estará disponível por £ 379,98 para aqueles que têm uma assinatura GoPro, ou aqueles que o compram com uma. Sem a assinatura, custará £ 479,99 no Reino Unido.