Novas imagens do GoPro Hero 10 vazaram mostrando as principais especificações e design

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O pai de todas as câmeras de ação está prestes a atingir os dois dígitos. É isso mesmo, a GoPro está prestes a lançar a décima iteração de sua icônica câmera de ação Hero, e encontramos algumas fotos de espionagem bastante claras de como ela será e até mesmo alguns detalhes de especificações.

Primeiro, como está o Hero 10? Bem, como você pode esperar, não muito diferente. A GoPro estabeleceu sua linguagem de design muito bem e a manteve em todas as versões desde o original, então não é surpresa que ela esteja usando algo que funciona. O que é diferente é a marca, que agora está na GoPro em azul claro. Ele ainda mantém as mesmas telas duplas na frente e atrás, bem como a montagem retrátil.

As maiores diferenças estão no interior, o que você espera e espera. É tudo em torno do muito falado processador GP2 que diz trazer algumas mudanças significativas. Uma dessas mudanças é o aumento para 60FPS a 5K, o que sem dúvida será muito mais do que a maioria de nós irá precisar, mas definitivamente o queremos de qualquer maneira. O que isso significa é que a estabilidade da imagem será ainda melhor, em combinação com uma tecnologia HyperSmooth 4.0 aparentemente atualizada. Os vídeos de 2K agora podem ir até 120FPS, enquanto o 1080p vai até 240FPS. Isso significa que algumas lindas fotos em câmera lenta são capazes com esta câmera.

O que mais é novo? O sensor parece ter aumentado de 20 MP para 23 MP, e a qualidade da foto incluiu Raw para a SuperPhoto e HDR no Hero 9. Se os anos anteriores forem indecisos, podemos esperar que a GoPro lance o Hero 10 entre setembro e outubro. Não há informações sobre preços neste ponto, no entanto.

Melhores câmeras DSLR 2021: As melhores câmeras de lentes intercambiáveis disponíveis para compra hoje Por Mike Lowe · 31 Agosto 2021