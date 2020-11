Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - GoPro agora é sinônimo de câmeras de ação e por um bom motivo. Esses dispositivos têm um desempenho sólido, câmeras de ação robustas repletas de recursos e agora são mais baratos para a Black Friday.

Existem várias câmeras disponíveis para escolher com alguns descontos bastante decentes que as tornam um pouco mais atraentes.

A GoPro HERO 9 Black é a mais recente da linha e oferece resolução de captura de até 5K com sensor de 23,6 MP, telas frontal e traseira, streaming ao vivo, modos HyperSmooth e TimeWarp e muito mais. Apesar de sua idade (só foi lançado em setembro de 2020), já tem um desconto para a Black Friday com £ 50 de desconto no Reino Unido, tornando-se £ 379,99 e $ 50 nos EUA, onde custa $ 399 .

squirrel_widget_2670590

Se isso ainda for um pouco difícil para o seu orçamento, não se preocupe, pois as câmeras mais antigas também estão à venda:

GoPro HERO7 Black Waterproof Action Camera - economize £ 18,37, custava £ 249,99, agora $ 231,62: A HERO7 mais antiga ainda vale a pena considerar com vários recursos, incluindo estabilização de vídeo HyperSmooth, 8x captura em câmera lenta, streaming ao vivo 720p e muito mais. Veja esta oferta na Amazon UK

A HERO7 mais antiga ainda vale a pena considerar com vários recursos, incluindo estabilização de vídeo HyperSmooth, 8x captura em câmera lenta, streaming ao vivo 720p e muito mais. Veja esta oferta na Amazon UK GoPro HERO8 Black Waterproof Action Camera - economize $ 50, custava $ 349, agora $ 299: A Hero8 mais recente é uma força a ser reconhecida. É altamente recomendável quando o revisamos em 2019 e ainda faríamos o mesmo agora. Veja esta oferta na Amazon US

custava A Hero8 mais recente é uma força a ser reconhecida. É altamente recomendável quando o revisamos em 2019 e ainda faríamos o mesmo agora. Veja esta oferta na Amazon US Câmera de ação digital GoPro Max à prova dágua 360 - economize £ 85, custava £ 479,99, agora £ 394,98: Se você está procurando algo especial que seja capaz de capturar imagens em 360 graus, então a GoPro Max é a única a quem recorrer. Graças a esta oferta, não é mais o preço máximo. Veja esta oferta na Amazon UK

Escrito por Adrian Willings.