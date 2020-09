GoPro Hero 8 Black contra GoPro Hero 9 Black: Qual é a diferença?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A GoPro finalmente conseguiu: colocou uma tela colorida na frente de uma câmera, alinhando-a mais com o DJI Osmo Action, e enquanto estava lá decidiu que precisávamos de uma bateria maior também. Isso significa que você pode finalmente se ver quando está filmando e pode filmar por mais tempo.

Com isso dito, sua predecessora - a Hero 8 Black - foi e ainda é uma ótima câmera de ação. Portanto, você deve acumular o extra para o 9 ou o Hero 8 também fará tudo o que você precisa?

Hero 8: 66,3 x 48,6 x 28,4 mm

Hero 9: 71,0 x 55,0 x 33,6 mm

Hero 8: tela de status monocromática na frente

Hero 9: tela colorida de visualização ao vivo na frente

Ambos: braços de montagem embutidos

Ambos: touchscreen colorido na parte traseira, Hero 9 maior

Ambos: À prova dágua até 10m

O Hero 8 Black foi um produto importante para a GoPro, libertando a empresa das restrições de precisar encaixar sua tecnologia em um corpo de tamanho específico, apenas para caber nos acessórios de montagem. Em vez disso, ele possui braços de montagem embutidos na parte inferior da câmera, permitindo que você monte em todos os acessórios, sem uma concha de encaixe, e isso voltou no Hero 9.

Isso viu a GoPro aumentar o tamanho de sua câmera de ação principal em uma quantidade perceptível - mas não enorme. É alguns milímetros mais alto, mais largo e mais grosso do que o 8 Black, mas a compensação deve valer a pena pela bateria maior e internos mais poderosos. Além disso, a tela maior e a tela colorida na frente.

Falando nessas telas, a tela frontal do modelo mais recente é totalmente colorida e pode ser usada como uma tela de visualização ao vivo, enquanto o 8 Black tem a tela de status monocromática mais tradicional que mostra apenas informações de status.

Ambas as câmeras apresentam um design semelhante em termos de posicionamento de botão e porta. Ambos têm o botão do obturador na parte superior e o botão de modo / energia na borda esquerda. No entanto, o botão de modo / energia na 9ª geração se projeta mais da superfície e é muito mais fácil de pressionar e sentir sem olhar. O botão do Hero 8 está nivelado com a superfície e, portanto, é virtualmente impossível de encontrar pelo toque.

Logo abaixo disso, o Hero 9 também tem um alto-falante projetado para bombear água, semelhante ao recurso que a Apple usa em seus relógios há algum tempo. Portanto, se você levá-lo para baixo da água para testar sua resistência de profundidade de 10 m, ele expelirá qualquer água que entrar nos canais dos alto-falantes.

Hero 8: até 4K / 60 FHD / 240 filmagens

Hero 9: até 5K / 30, 4K / 60, FHD / 240

Ambos: transmissão ao vivo de 1080p

Ambos os Heros suportam uma ampla gama de combinações de resolução e taxa de quadros em várias distâncias focais, graças às lentes digitais que são incorporadas ao software.

No que diz respeito à resolução, o Hero9 é o campeão aqui. Pode disparar com resolução de até 5K na proporção de 16: 9 com lentes ampla, linear e estreita. Com resolução de 4K, pode ir até 60 quadros por segundo e até 240 quadros por segundo a 1080p. Ele também pode fotografar com resolução de 2,7k e várias resoluções usando até 4K na proporção de 4: 3. Hero 8 é semelhante, exceto que atinge o máximo com resolução de 4K. Ele também não possui recurso de nivelamento de horizonte disponível em certas configurações.

Ambas as câmeras podem ser usadas para streaming ao vivo e ambas podem fazer isso em resolução de 1080p. Ambos também usam uma combinação de EIS e algoritmos para estabilizar a gravação usando um recurso chamado HyperSmooth. Com o Hero 9, isso foi aprimorado ainda mais, tornando-o ainda mais suave do que antes, ao mesmo tempo que oferece o recurso de nivelamento de horizonte. Além do mais, se você comprar a lente Max adicional, terá nivelamento do horizonte em tudo, mesmo quando você gira a câmera 360 graus.

Hero 8: imagens de 12 MP

Hero 9: fotos de 20 MP

Ambos: SuperPhoto + HDR

Ambos: suporte RAW

Hero 8: bateria de 1220mAh

Hero 9: bateria de 1720 mAh

Ambos: chip GP1

Existem duas grandes atualizações de desempenho com o Hero 9: resolução da foto e duração da bateria. Ele tem um sensor de 20 megapixels em comparação com o sensor de 12 megapixels do modelo anterior. Da mesma forma, tem uma bateria de maior capacidade, com 500mAh adicional em cima da bateria de 1220mAh da 8ª geração para dar um total de 1720mAh.

A GoPro diz que você terá 30% de tempo extra de captura de vídeo com essa bateria, e isso é definitivamente útil quando se trata de câmeras de ação. Não há nada pior do que descarregar a bateria durante uma sessão de downhill.

Ambas as câmeras têm o mesmo processador de imagem / dados - chamado GP1 - e ambas suportam captura de imagem RAW, bem como processamento de imagem HDR avançado da GoPro.

Hero 8: $ 299 com uma assinatura ($ 349 sem)

Hero 9: $ 399 com uma assinatura ($ 499 sem)

A maneira mais econômica de comprar uma nova câmera Hero é com uma assinatura anual da GoPro. Se você comprar o Hero 8 com a assinatura, a câmera custará $ 299 / £ 279, enquanto o Hero 9 custa $ 399 / £ 329. Se você comprar as câmeras sem a assinatura, a Hero 8 custa $ 349 / £ 329 e a Hero 9 custa $ 499 / £ 429.

Dado o valor agregado da assinatura - que oferece armazenamento ilimitado na nuvem, uma câmera de reposição quando a sua quebra e descontos em acessórios - faz todo o sentido optar por isso com um desembolso inicial menor. Você recebe uma assinatura de 12 meses paga antecipadamente com esse preço. Obviamente, a GoPro espera que os usuários permaneçam por mais de um ano e continuem assinando depois disso.

Dada a diferença de preço, o Hero 8 Black é realmente muito bom para o dinheiro. É $ 100 / £ 100 mais barato que o Hero 9, mas faz muitas das mesmas coisas.

Com isso dito, com sua nova tela colorida, sensor de resolução mais alta e maior duração da bateria, o gasto adicional definitivamente vale a pena para o Hero 9. Especialmente quando você considera que seu preço com a assinatura é apenas um pouco mais alto que o preço do Hero 8 Preto sem assinatura.

Se você quiser a melhor câmera de ação, pegue a Hero 9. Se você preferir economizar o dinheiro, ou se você está vindo de um modelo mais antigo como a Hero 5 ou Hero 6, a Hero 8 vai lhe servir bem e ainda é uma grande atualização nesses dois.

Escrito por Cam Bunton.