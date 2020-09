GoPro Hero 9 Black vem com uma tela frontal colorida, vídeo 5K e bateria de longa duração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A GoPro revelou oficialmente um novo Herói, chamado Hero 9 Black. Embora tenha emprestado o design renovado do Hero 8 de 2019, os componentes internos e seus recursos foram aprimorados.

Começando com a mudança mais óbvia: Hero 9 Black tem uma tela colorida na frente pela primeira vez. É uma tela de 1,4 polegadas que pode ser usada para ver uma prévia ao vivo ou visualizar o status da fotografia. Nos anos anteriores, esse display era menor e apenas monocromático, usado para exibir informações básicas de status.

A tela sensível ao toque na parte traseira também foi aprimorada. A GoPro o equipou com um painel sensível ao toque maior de 2,27 polegadas com recursos de zoom ao toque, permitindo que você faça zoom digital com muita facilidade.

Claro, não seria uma nova GoPro sem ferramentas mais avançadas de fotografia e videografia. Ele tem um novo sensor de 20 megapixels e agora é utilizado para fornecer vídeo com resolução de até 5K.

Em sua maior nitidez, ele pode capturar vídeo até 30 quadros por segundo, mas ainda é capaz de gravar vídeo 4K a 60 quadros por segundo. Ou, se quiser câmera lenta, você pode gravar a 240 quadros por segundo com resolução de 1080p.

Há uma bateria maior também, com a GoPro afirmando que você terá até 30 por cento mais vida útil da bateria. Isso é o suficiente para fazer a diferença, mas não o suficiente para dissuadir os usuários de comprar um sobressalente.

HyperSmooth - o sistema de estabilização baseado em algoritmo avançado - agora aumentou seus recursos, garantindo uma filmagem ainda mais suave e nivelamento automático do horizonte na câmera.

TimeWarp, o recurso de hyperlapse suave também está sendo aprimorado e não apresenta opções de velocidade real e reduziu a meia velocidade. Há também o vídeo HDR Night lapse, para lapsos de tempo mais dramáticos e aprimorados em situações de pouca luz.

Se você usar o novo Max Lens Mod de $ 99 - essencialmente uma lente adicional estabilizada - você obtém um vídeo HyperSmooth ainda mais suave, além de uma distância focal de câmera Max SuperView ainda mais ampla. Você também pode habilitar um recurso de bloqueio do horizonte que mantém o horizonte na posição mesmo quando você gira a câmera 360 graus. Isso permite alguns efeitos bem legais em vídeo.

GoPro Hero 9 Black está disponível para compra hoje. Nos EUA, custará US $ 499 ou, se você fizer uma assinatura de 12 meses da GoPro, poderá comprar a câmera por US $ 100 menos: US $ 399,98. Hero 8 Black e Hero 7 Black continuam à venda por $ 349 e $ 249, respectivamente. No Reino Unido, o preço é de £ 429,99 ou £ 329,98 se você tiver uma assinatura GoPro.

Escrito por Cam Bunton.