Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A GoPro pode ter como alvo vloggers além de sua linha de câmeras principal. O próximo Hero 9 pode apresentar uma tela colorida frontal.

Revelado em renderizações vazadas compartilhadas pelo WinFuture , o novo recurso não seria a primeira vez que a GoPro considerou adicionar uma tela na frente de seu hardware para ajudar seus usuários a ver o que estão fazendo em cores enquanto filmam a si próprios. Ele adicionou uma tela semelhante à GoPro Max do ano passado, uma câmera 360 que custa US $ 500. Em nossa análise da GoPro Max , dissemos que é uma das câmeras mais versáteis que a empresa lançou até hoje.

A linha Hero é a série carro-chefe da GoPro, no entanto, e é mais barata também, tornando esse suposto recurso ainda mais interessante para os usuários. Os vazamentos sugerem que a tela frontal do Hero 9 será do mesmo tamanho que a tela monocromática existente que a GoPro oferece ao lado de suas lentes de câmera. Esse mostra informações de status, como taxa de quadros, resolução, etc. A nova tela colorida, no entanto, mostrará uma imagem ao vivo vívida enquanto você grava.

Pouco mais se sabe sobre a GoPro Hero 9, embora tenha havido notícias sobre a linha Hero possivelmente compatível com 5K com a atualização deste ano.

Escrito por Maggie Tillman.