CEO da GoPro mira os usuários de smartphones para expansão

A GoPro deve olhar para além da gama de câmeras Hero e Max da empresa no futuro, pois pretende oferecer suas soluções de edição e captura de software para usuários de smartphones e além.

"O máximo possível por meio de um aplicativo móvel hoje", explica Nick Woodman, CEO e fundador da GoPro, em uma entrevista individual com o Pocket-lint na CES 2020. "Acho que a GoPro agora tem credibilidade como desenvolvedor de software capaz e competente , que você não poderia dizer há dois ou três anos. "

Woodman, que está no comando da empresa de câmeras de ação desde que pensou na idéia em 2002, acredita que a próxima grande fronteira da GoPro é oferecer o software criado para a sua gama Hero aos usuários de smartphones:

"Já estamos desenvolvendo muito disso para um proprietário de câmera GoPro, que reconhecemos que devemos abrir isso e torná-lo mais uma solução poderosa e empolgante para usuários de smartphones", acrescenta Woodman. "Estamos realmente empolgados com isso."

A esperança, diz Woodman, é que a empresa possa expandir o número de pessoas que pode servir e usar os aplicativos para smartphone como um trampolim para as câmeras de ação de pleno direito que a empresa oferece.

Este é um movimento que ficou evidente para qualquer usuário da GoPro nos últimos anos, pois a empresa incorporou novos recursos ao seu principal aplicativo GoPro.

Recursos como o Quik Stories, que podem importar automaticamente imagens da sua câmera GoPro e criar uma edição rápida com músicas, transições e efeitos automáticos, mas também permitem selecionar clipes do rolo da câmera do telefone. Tornou a edição tão fácil e automática quanto você deseja, mas com muito controle para quem sabe o que quer.

A mudança será vista por muitos como uma reorientação da empresa após um IPO decepcionante em 2014 e um fracassado lançamento de drones da Karma em 2016 que viu drones inesperadamente caírem do céu, algo que o próprio Woodman reconheceu.

" Você precisa estar muito envolvido com seus clientes e ouvir o que diabos eles estão dizendo para você", explicou ele durante a entrevista para o podcast Pocket-lint. "Nos primeiros dias de uma GoPro, podíamos nos imaginar imaginando em nome do cliente: como a categoria era tão nova, o cliente nem sabia o que queria. Mas eu diria sobre o tempo do Hero 5 que realmente mudaram, e o cliente realmente teve um senso aguçado do que queria ".

Admitindo que a GoPro teve uma adaptação um pouco lenta, Woodman acredita que o recente sucesso das séries GoPro Hero 7 e 8 se deve à mudança de atitude:

"Ficamos um pouco lentos por alguns anos para deixar de ser a empresa que disse ei, vamos inovar com base em nosso instinto para uma empresa que hoje usa uma tonelada de pesquisa e dados para produzir produtos Eu acho que é por isso que você está vendo o ressurgimento da GoPro e sucessos inovadores como o Hero 7 no ano passado e agora este ano o Hero 8 e Max - eles não foram acidentes, foram informados diretamente pelas opiniões dos nossos clientes . "

Acrescente a isso a nova abordagem modular da linha GoPro e a Woodman tem ainda mais esperanças para a empresa. "A personalização é essencial, porque não podemos incorporar tudo o que nossos clientes desejam na própria câmera, porque fica muito cara para todos".

O plano, diz Woodman, é continuar a abordagem modular do novo modelo Hero 8, pois permite que os usuários personalizem o dispositivo de acordo com suas necessidades, sem que a GoPro precise tentar criar tudo para todos:

"O uso de uma GoPro se tornará uma experiência cada vez mais personalizada para nossos clientes."

Lançado com o modelo GoPro Hero 8, o novo GoPro visa adicionar módulos diferentes à experiência da câmera principal para torná-la mais adequada à tarefa em questão.

Até agora, a GoPro oferece um raio de luz, uma tela adicional para selfies e um mod de mídia que adiciona um microfone e duas montagens de sapata para prender outro kit, tornando-o mais adequado para o YouTuber do que para um surfista.

"Essa abordagem dá ao consumidor a chance de adaptar cada GoPro para suas próprias necessidades particulares, e é bastante emocionante quando você pensa sobre onde pode ir, porque nos vemos como designers das câmeras mais versáteis do mundo. E você só precisa usar sua imaginação para imaginar, através de uma abordagem modular, o quão versátil podemos tornar esses produtos ".

Dito isso, a abordagem modular não é para todos - até Woodman admite que, dada a escolha de qualquer um na faixa, ele optou pelo Max, embora confessou que se sente um pouco culpado por causa disso:

"Eu uso exclusivamente o Max, o que me deixa muito empolgado porque é muito novo. Sinto um pouco como se estivesse traindo o Hero 8, mas minhas filmagens parecem tão boas, então estou bem com isso." "

