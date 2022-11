Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Fujifilm revelou sua mais recente adição à linha de câmeras série X, e esta acrescenta algumas capacidades sérias de fotografia e vídeo ao seu design clássico e retrô de câmeras convencionais.

Nos últimos anos, o modelo X-T tem sido um exemplo impressionante de combinação de grandes habilidades de fotografia e vídeo com um visual clássico, e o X-T5 não é diferente.

Este último modelo é construído em torno de um sensor CMOS de 40,2 megapixels que - quando combinado com o motor de processamento de imagem da Fujifilm - fornece imagens nítidas com grande cor e profundidade, e pouco ruído. Além disso, ele pode até reconhecer e focar rapidamente em animais, pássaros, pessoas e outros assuntos populares.

O sensor também é estabilizado. A mais recente câmera de consumo high-end da Fujifilm oferece até sete paradas de estabilização com seu sistema IBIS de 5 eixos, o que deve garantir que nenhum aperto de mão irá arruinar suas fotos ou vídeo.

Os videógrafos também são bem atendidos, com vídeo de até 6,2K de resolução a 30fps, ou um modo de 4K que supera a filmagem de 6,2K para oferecer um conteúdo realmente nítido de 4K. Isto com 4:2:2 10 bits de profundidade de cor, o que deve significar que os editores de vídeo - particularmente aqueles que fazem muito trabalho de correção de cor ou de classificação - devem estar muito satisfeitos.

Acrescente isso ao fato de que você pode gravar externamente em um dispositivo HDMI Atomos com 12 bits Apple ProRes RAW a 6,2K/30, e você obtém muita flexibilidade de uma empresa de câmera que tipicamente foca principalmente em fotografia estática.

Como os modelos anteriores, o corpo possui mostradores dedicados para ISO, velocidade de obturação e comp de exposição, dando-lhe fácil acesso às configurações que você mais precisa. E isto em um corpo de câmera que pesa 50 gramas a menos do que o X-T4 que veio antes dele.

Também tem uma nova tela basculante com inclinação de três vias, mas infelizmente não é uma verdadeira tela basculante. Não pode estar virada para frente, mas pode ser usada em diferentes ângulos, inclusive em imagens baixas na orientação de retrato. Esta tela LCD de 1,84 milhões de pontos é unida por uma EVF interna de 3,69 milhões de pontos.

Como parece ser a norma agora para câmeras sem espelho de alta tecnologia, o X-T5 tem dois slots para cartões SD no lado direito, mais uma coleção de portas no lado esquerdo que inclui um USB-C para transferência e carregamento, HDMI para saída de uma porta de fechamento remoto e porta de 3,5mm para microfones.

O Fujifilm X-T5 deverá chegar às prateleiras das lojas em 17 de novembro, e estará disponível em preto ou prata com um preço de US$ 1.699,95 somente nos EUA, ou £ 1.699 no Reino Unido.

Escrito por Cam Bunton.