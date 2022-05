A Fujifilm apresenta o X-H2S com vídeo 6.2K e ProRes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fujifilm anunciou sua mais recente câmera sem espelho, a X-H2S, e surpreendentemente, ela está parecendo um pouco uma potência de vídeo.

A X-H2S é a câmera da série X de maior desempenho até agora, tanto em vídeo quanto em fotografias. Está empacotando um sensor APS-C empilhado de 26,15MP, apoiado por um processador com o dobro da velocidade de seu predecessor.

Ela pode disparar fotografias, com foco automático, a 40 quadros por segundo com seu obturador eletrônico, ou 15 por segundo com um clique mecânico satisfatório.

Há uma estabilização da imagem no corpo de cinco eixos e a Fujifilm alega que oferece até 7 paradas de vantagem.

O X-H2S tem um corpo de magnésio com um visor LCD proeminente na parte superior para verificação das configurações. Excepcionalmente, não há um mostrador de velocidade do obturador neste lançamento, possivelmente significando a mudança para uma câmera mais orientada para vídeo, e isto é reforçado pela adição de um botão de gravação de vídeo autônomo.

Fujifilm

Naquela frente, o monitor LCD é um display de estilo totalmente articulado com uma resolução de 1,62 milhões de pontos. Ele pode ser usado em qualquer orientação sem atingir a entrada do microfone ou a saída HDMI de tamanho normal.

O X-H2S pode filmar até 6,2K 30fps com uma relação de aspecto 3:2 incomum (para maior flexibilidade de edição) ou 4K 120fps na variedade usual de 16:9.

O novo processador permite filmar em 4:2:2 10bit Apple ProRes internamente, com uma variedade de codecs suportados, incluindo ProRes 422 HQ.

Para acompanhar estes codecs de armazenamento, o X-H2S possui um slot CFexpress tipo B, juntamente com o habitual cartão SD.

Para evitar o superaquecimento que tem assolado a Canon nos últimos tempos, a Fujifilm está vendendo um ventilador opcional que cabe na parte de trás do X-H2S para filmagens prolongadas.

A Fujifilm X-H2S estará disponível em julho de 2022, com alguns varejistas aceitando pré-encomendas a partir de hoje.

Escrito por Luke Baker.