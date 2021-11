Câmera Fujifilm Instax Mini Evo combina digital e filme

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Somos grandes fãs da linha Instax de câmeras instantâneas da Fujifilm - seu filme é simplesmente o mais confiável que usamos naquele espaço quando se trata de cuspir belas imagens sem a necessidade de muita manipulação em comparação com a concorrência.

No entanto, já faz um tempo que a Fujifilm tentou fazer uma câmera híbrida digital e de filme Instax, algo que está tendo outra chance na forma da Instax Mini Evo.

A câmera tem um design clássico semelhante ao da Instax Mini 40, mas é atualizado em muitos aspectos, não menos na forma de operação digital e uma tela LCD na parte traseira. Isso permite que você tire e analise sua foto antes de imprimi-la, o que pode ser uma grande economia, dado o custo de recargas de filme Instax.

A Instax Mini Evo também pode funcionar como uma impressora de seu smartphone, permitindo que você imprima fotos em filmes Instax Mini, então parece que pode ser um balcão único para impressão de filmes se a própria câmera estiver pronta para funcionar.

Ele chegará primeiro ao Japão, com lançamento em 3 de dezembro de 2021, antes de seguir para outros territórios incluindo os EUA em fevereiro de 2022, e custará US $ 199,95, obviamente um aumento de preço considerável em comparação com opções não digitais na linha Instax.