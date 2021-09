Fujifilm X-T30 II anunciado com painel LCD aprimorado e sistema AF rápido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fujifilm revelou uma versão atualizada de seu modelo compacto X-T30 sem espelho. Ele teve um aumento nas especificações, mas ainda está embalado em um corpo compacto de estilo retrô pelo qual a Fujifilm é conhecida.

Como o modelo da primeira geração , ainda é o mesmo corpo de câmera leve, mas teve elementos como o desempenho do foco automático e o painel LCD aprimorados. Nesse sentido, é essencialmente uma evolução do primeiro modelo.

Na verdade, ele até usa o mesmo sensor do X-T30 original. É o mesmo sensor X-Trans CMOS 4 de 26,1 megapixels e X-Processor 4 que alimenta as imagens, mas a velocidade do autofoco foi melhorada.

A Fujifilm diz que o foco automático é "equivalente" ao carro-chefe X-T4 e pode travar em um objeto em apenas 0,02 segundos. Da mesma forma, ele também possui rastreamento de objetos, permitindo que você rastreie um assunto em movimento.

O fabricante afirma que pode até usar seu autofoco de detecção de fase em situações de luz muito baixa. "Quase escuridão", na verdade; dando a você uma foto com foco confiável, mesmo quando as condições de luz não são favoráveis.

Quanto ao monitor atualizado na parte traseira, agora possui uma tela LCD de 1,62 milhões de pontos. Isso é superior a 1,04 milhão de pontos na primeira geração, tornando-o consideravelmente mais nítido.

Para videógrafos, há suporte para captura de 4K de até 30 fps e a capacidade de gravar em 8 bits 4: 2: 0 internamente em um cartão SD. No entanto, ele pode produzir 4K / 30 em 10 bits 4: 2: 2 para HDMI. Além disso, para aqueles momentos em que você deseja filmar em câmera lenta, pode chegar a 240 qps em resolução Full HD.

O X-T30 II será lançado em outubro nas variações preto e prata, com preços a partir de US $ 899 nos Estados Unidos e £ 769 no Reino Unido (carroceria apenas).