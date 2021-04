Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No mundo das câmeras instantâneas, a Fujifilm reina suprema, não apenas pela qualidade das fotos que sua gama de câmeras oferece, mas também pela conveniência oferecida por seus pacotes de filme Instax esguios e vendidos universalmente.

Agora, está lançando uma nova câmera Instax, a Instax Mini 40, e parece um ótimo complemento para uma linha que já atende àqueles com gostos fofos ou pop. Tem um design mais maduro que parece absolutamente soberbo e um preço tentador de apenas £ 89,99 ou $ 99,99.

O atrativo de uma câmera Instax está na facilidade de uso, e o Mini 40 obriga nessa frente, com uma função de exposição automática que deve proporcionar ótimas exposições sem nenhum problema, graças a um sensor de luz que ajusta a velocidade do obturador e o flash rapidamente .

Também é ótimo para tirar selfies, com um modo dedicado ativado puxando a borda frontal da lente, para obter closes ainda melhores. Além disso, um pequeno espelho prático torna mais fácil emoldurar seus selfies.

Melhores câmeras DSLR 2020: As melhores câmeras de lente intercambiáveis disponíveis para compra hoje Por Mike Lowe · 7 Abril 2021

squirrel_widget_4440112

A câmera usa filme Instax Mini padrão, o que significa que você pode encontrar muitas opções em termos de bordas e química de cores, mas a Fujifilm também está lançando um novo filme Instax com o lançamento - Contact Sheet, que se parece um pouco com uma folha de filme genuína, com bordas pretas e detalhes laranja, o que parece bem legal.

Em suma, esse design faz com que a Instax Mini 40 imediatamente pareça uma das perspectivas mais atraentes para quem quer entrar na fotografia instantânea, e mal podemos esperar para colocar as mãos em uma para ver como ela se sai. Ele será lançado à venda no dia 21 de abril.

Escrito por Max Freeman-Mills.