Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fujifilm há muito diz que não fará um sensor full frame para uma câmera. Em vez disso, seu foco está no formato médio, com sua série GFX fornecendo um sensor massivo de próximo nível com resolução significativa.

E agora ele está dando o próximo passo nessa jornada: o GFX 100S. Este monstro de 102 megapixels é muito menor do que o GFX 100 original, visando um novo público e substituindo o modelo 50S anterior.

Aqui estão as diferenças entre as câmeras de médio formato Fujifilm GFX 100 e 100S.

GFX 100: 156 x 144 x 75 mm / 1400g

GFX 100S: 150 x 104 x 44 mm / 900g

Ambas as câmeras: lentes de montagem Fujifilm G

GFX 100S apenas: resistente às intempéries

Este é o principal diferencial. A Fuji cortou 30 por cento do tamanho e 500g da GFX 100 original na GFX 100S. É uma câmera muito menor e mais leve - ainda mais do que a G50S anterior.

Ambas as câmeras ainda usam o sistema de lente de montagem G, então não há mudança, é só que agora você tem um corpo muito menor que, criticamente, também é resistente às intempéries (nenhuma classificação exata fornecida) para que você possa usá-lo com mais confiança no campo .

Ambas as câmeras: sensor de formato médio de 102 megapixels (43,8 × 32,9 mm) Matriz Bayer, não design X-Trans CMOS Sensibilidade ISO 100-102.400

GFX 100: estabilização no corpo (IBIS) para 5,5 paradas

GFX 100S: Novo sistema IBIS para 6 paradas

Sob o capô de ambas as câmeras há o mesmo sensor e processador. Isso significa as mesmas imagens e resultados de 102 megapixels de qualquer câmera.

No entanto, a GFX 100S, para ser menor, teve que redesenhar muitos dos componentes - há um novo obturador, troca de bateria, novo sistema de estabilização no corpo (IBIS) - o que levou a uma estabilização mais avançada até 6 paradas desta vez.

GFX 100: EVF intercambiável, 0,5 pol., 5,76 m-pontos, 0,86x mag

GFX 100S: EVF fixo, 3,69 m-pontos, 0,77x mag

Ambas as câmeras: LCD de 3,2 polegadas, 2,36 m de pontos

Ambas as câmeras: placa superior LCD de 1,8 polegadas

Ao tornar a GX 100S menor, o visor eletrônico também é fixado no corpo. Você não pode tirá-lo, você não pode incliná-lo. É fixo na posição em um estilo mais parecido com DSLR. Isso não vai se adequar a todas as configurações de estúdio, mas se você estiver vinculado ao estúdio, o modelo anterior barato pode fazer mais sentido.

Ambas as câmeras apresentam a mesma tela LCD na parte traseira e placa superior integrada para configurações e controles de visualização rápida. Este último é do mesmo tamanho no 100S, apesar de o corpo ser muito menor.

Ambas as câmeras: foco automático com detecção de fase de pixel 3,78 m (PDAF)

GFX 100: bateria NP-T125 (até 400 quadros)

GFX 100S: bateria NP-W235 (para 460 quadros)

GFX 100: Punho de bateria vertical integrado

GFX 100S: Sem punho vertical da bateria

O GFX 100 original possui um punho de bateria embutido para permitir um aperto mais fácil na orientação retrato e paisagem. Isso acabou no GFX 100S por uma questão de escala - e você não pode adicionar um a nenhum. É vendido como está, sem opção de acessório. Tudo em nome do pequeno tamanho.

A bateria removível também avançou no 100S, então você pode tirar mais frames por carga.

Em termos de operação, as duas câmeras possuem o mesmo sistema de detecção de fase AF, mas a 100S tem pequenos ajustes para melhorar a detecção de rosto / olhos e rastreamento à distância. Ambos podem disparar até -5,5EV, ou seja, em condições de pouca luz.

GFX 100 (apenas carroceria, no lançamento): £ 9.999 / € 9.999

GFX 100S: £ 5.499 / € 5.999

O grande empurrão aqui é que a GFX 100S é muito mais barata do que a GFX 100 original - não é apenas o peso que foi cortado, está se aproximando da metade do preço. A única coisa que você está realmente perdendo no 100S é a capacidade de remover ou ajustar o visor.

Isso geralmente é uma boa notícia para aqueles que estão de olho em câmeras full-frame de alta tecnologia e podem ficar tentados a gastar um pouco mais com essa solução de médio formato.

Escrito por Mike Lowe.