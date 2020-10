Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das coisas que se tornou sinônimo das câmeras sem espelho da série X da Fujifilm é a série de mostradores clássicos presentes, usados para assumir o controle manual total das configurações. Mas a nova X-S10 pretende mudar isso - para esta câmera básica adere a um único dial de controle para manter as coisas mais simples.

Esta não é a Fujifilm tendo uma reviravolta total e mudando seus caminhos, é a empresa japonesa que oferece uma abordagem alternativa e de mais "acesso fácil" para aqueles que podem estar confusos com a presença de tantos dials em outras câmeras. Afinal, a competição raramente tem configurações de aparência tão complexas.

Análise inicial do Fujifilm X-S10 - leia nosso veredicto inicial

Só porque ele simplificou seu ethos de design, no entanto, não significa que o X-S10 reduziu suas especificações. Esta câmera sem espelho - que usa as lentes X Mount - tem o mesmo sensor X-Trans CMOS 4 de 26,1 megapixels encontrado na câmera X-T4 de alta capacidade.

Ela também possui um sistema de estabilização de imagem de 5 eixos muito capaz, pode gravar até 8 quadros por segundo, aprimorou o foco automático de detecção de rosto / olhos da empresa e um punho profundo para segurar o corpo da câmera com segurança.

A Fujifilm X-S10 estará disponível com preço de £ 949 apenas corpo, £ 999 com 15-45 mm f / 3.5-5.6, £ 1299 com a mais avançada 18-55 mm f / 2.8-4 e £ 1399 com a 16- 80mm f / 4.0.

Escrito por Mike Lowe.