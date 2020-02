Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Durante anos, a Fujifilm fabrica as melhores câmeras de lente fixa da sua série X100. Essas câmeras fotográficas de rua são certamente especializadas, dada a lente fixa (ou seja, sem zoom), o estilo retrô e o visor incomum, mas não há mais nada que possa competir.

Em fevereiro de 2020, cerca de dois anos e meio após o lançamento do X100F , a Fujifilm revelou seu acompanhamento, o X100V. Então, o que há de novo para esta câmera de lente fixa em comparação que pode seduzi-lo a comprar uma?

Vedação contra intempéries (requer anel adaptador e filtro de proteção, vendidos separadamente)

Tela sensível ao toque LCD de 3 polegadas, resolução de 1,62 m, inclinação vertical de 90 graus

Novo design ergonômico de aderência

Embora a Fujifilm não tenha voltado à prancheta para o X100V - na medida em que parece o mesmo que o X100F -, há alguns ajustes e mudanças.

Primeiro, o punho foi redesenhado para ser mais ergonômico. Não é uma mudança maciça, mas pelo menos a Fujifilm está pensando além de apenas colocar um novo sensor no mesmo corpo da câmera e chamá-lo de um dia. O X100V tem muito mais pensamento do que isso.

Segundo, a tela agora pode virar para fora do corpo, até 90 graus na vertical, o que deve ser útil para o trabalho na cintura. Isso foi implementado muito bem, sem volume excessivo, apenas um pequeno espaço na lateral da tela para ajudar a afastá-lo do corpo da câmera. Ou deixe-o em uma posição fixa, pois a escolha é sua.

Terceiro, há impermeabilização. Bem, mais ou menos. Você precisará conectar o anel adaptador AR-X100 e o filtro de proteção PRF-49 para obter essa resistência, nenhuma das quais vem na caixa. Acreditamos que a Fujifilm deveria ter feito o possível para selar a X100V diretamente da caixa - embora quando comprado com a câmera, este kit custa 49,50 libras no Reino Unido.

Lente de distância focal única Fujinon de 23 mm (equivale a 35 mm)

Abertura f / 2.0-f / 16 (diafragma de 9 lâminas) com controle de anel

Construção: 8 elementos (incluindo 2 asféricos) em 6 grupos

Faixa de foco: 10cm até o infinito

Filtro ND embutido (até 4 paradas)

À primeira vista, você pode pensar que a lente do X100V é idêntica à do X100F. Em muitas áreas, é: a distância focal, equivalente a 35 mm, é a mesma. O mesmo acontece com a abertura máxima f / 2.0 e o anel de controle manual.

A diferença está na construção. Embora os oito elementos organizados em dois grupos permaneçam os mesmos, dois desses elementos agora são asféricos (no X100F era apenas um elemento ASPH moldado).

Por que isso é útil? As lentes esféricas têm uma forma mais oval e ajudam a proporcionar uma aparência de imagem "mais plana", porque as lentes não incham de maneira esférica. Isso criará, por exemplo, retratos mais naturais de uma lente de ângulo relativamente amplo.

Diz-se também que a nova lente é capaz de resolver resoluções mais altas, gerar distorções mais baixas e focar mais perto dos objetos. Em relação a esse último ponto, parece que a distância de foco próximo do X100V é a mesma que o X100F, a até 10 cm da lente, mas suspeitamos que o V ofereça menos franjas / aberrações.

Há também um filtro de densidade neutra (ND) integrado, capaz de interromper quatro valores de abertura, o que é ótimo se você deseja utilizar a abertura f / 2.0 em condições mais brilhantes que, de outra forma, seriam impossíveis devido à luz excessiva. O X100F tinha esse recurso, mas apenas três paradas, então o X100V está dando esse controle maior.

Sensor APS-C tamanho X-Trans CMOS IV

Resolução de 26,1 megapixels

Vídeo 4K / 30p máximo

Sim, de fato, o X100V vem com um sensor mais novo que o X100F. A idéia é a mesma: o tamanho da APC-C, ou seja, a mesma grande escala que você encontrará em muitas câmeras DSLR, o que fornece controle criativo adicional quando se trata de fundo desfocado e qualidade geral.

Também é do tipo X-Trans CMOS, aqui na sua quarta geração, que é a maneira da Fujifilm de fornecer um filtro de cor para a superfície do sensor. Enquanto a maioria dos sensores usa uma matriz de vermelho-verde-azul-verde (quatro cores), o X-Trans CMOS envia isso para uma matriz de 16 cores aleatória, o que significa que a empresa pode remover o filtro passa-baixo que você encontrará em alguns concorrentes, evitando a menor suavidade que isso pode introduzir, garantindo uma reprodução precisa das cores.

A principal coisa sobre o sensor do X100V é que ele tem uma resolução um pouco mais alta - 26,1MP versus 24,3MP - e agora é capaz de capturar vídeo em 4K / 30p além das fotos.

Visor híbrido óptico / eletrônico tipo telêmetro exclusivo para esta série de câmeras

Tamanho de 0,5 polegadas, ampliação de 0,52x, painel OLED de 3,69 m de ponto, brilho de 1500nits

Se você nunca usou uma câmera da série X100 antes, o visor pode parecer um pouco confuso. Isso ocorre porque é a única série de câmeras com o que é chamado de localizador reverso da Galiléia, que combina um localizador óptico tradicional com uma sobreposição de localizador eletrônico, oferecendo o melhor de novos e antigos em uma única solução.

Quando usado como localizador óptico, você verá um quadro grande com linhas de correção de paralaxe desenhadas no quadro, o que significa que você pode ver mais cinco por cento além das bordas do quadro capturado (no X100F isso era oito por cento).

Quando usado como localizador eletrônico, é como usar uma câmera digital, com 100% de captura do que você vê e obtém. No X100V, no entanto, isso é bastante aprimorado em relação ao X100F, graças à mudança para um painel OLED (não mais LCD), o que significa pretos mais profundos, saída mais brilhante, cores mais ricas e, nesse caso, uma resolução muito mais alta ( 3,69 milhões de pontos, acima dos 2,36m-pontos).

Há também a função Electronic Range Finder (ERF), que combina o buscador óptico e eletrônico para imitar uma antiga experiência de foco no rangefinder. Você pode ver uma cena de visualização eletrônica menor no canto ao enquadrar com o localizador óptico.

Preço: $ 1.400 / £ 1.299

Disponibilidade: A partir de 27 de fevereiro

Acabamentos: opções prata e preto

O Fujifilm X100V estará disponível a partir de 27 de fevereiro de 2020, se você comprar o acabamento Silver; o modelo preto estará disponível a partir de 12 de março de 2020. Ambos os acabamentos têm o mesmo preço, US $ 1.400 nos EUA e £ 1.299 no Reino Unido.