Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

É justo dizer que, quando analisamos a câmera sem espelho Fujifilm X-T100 de nível básico , ficamos um pouco surpresos com seu desempenho, que não atingiu a marca. Felizmente, o X-T200 agora está aqui para corrigir qualquer um desses erros.

Enquanto muitos fabricantes de câmeras lançam atualizações incrementais de suas séries, a Fujifilm realmente repensou as coisas para a X-T200. Ele foi redesenhado, sendo cerca de 80g mais leve que seu antecessor (apenas 370g para o corpo), na tentativa da empresa de atrair aqueles que desejam ir além da fotografia de seus smartphones.

Isso está longe de tudo, no entanto, como o X-T200 também inclui um novo sensor. Sim, é a mesma resolução de 24,2 megapixels do modelo de saída, mas foi projetada de maneira diferente, possui pontos de foco automático de detecção de fase no próprio sensor para um foco muito mais rápido, além de um processador três vezes e meia mais rápido que o seu antecessor.

Essa velocidade adicional significa captura sequencial a oito quadros por segundo (8fps) em resolução máxima, enquanto o vídeo 4K também é possível a 30fps. Isso está batendo na porta de câmeras profissionais muito mais caras. O sistema de foco automático também oferece detecção de rosto, que pode capturar rapidamente o rosto de um sujeito e mantê-lo travado.

Agora, a tela sensível ao toque traseira de 3,5 polegadas também é montada em um suporte, para que possa abrir 180 graus ou girar entre 90 e 180 graus. Isso é útil para fotografar em cima, trabalhar na cintura ou girar a câmera entre retrato e paisagem, nesses cenários. Há também um visor eletrônico (EVF) recém-projetado, caso a luz do sol seja excessiva quando se trata de enquadrar.

A Fujifilm X-T200 estará disponível nos acabamentos nas cores Prata, Prata Escura e Champanhe, com preço de £ 749 com a lente do kit 15-45mm f / 3.5-5.6 e disponível a partir de 27 de fevereiro de 2020.