(Pocket-lint) - Se você for como nós, provavelmente gastou muito mais tempo em chamadas de vídeo, reuniões online e streaming no ano passado do que nunca.

Sua webcam tem sido muito usada, mas talvez você tenha considerado atualizá-la para algo mais sofisticado ou apenas desejou poder ficar melhor na câmera.

A boa notícia é que, se você tem uma câmera DSLR em sua casa, pode usá-la facilmente para atualizar suas chamadas de vídeo e realmente olhar para a peça online seguindo este guia.

Nos últimos meses, algumas das principais marcas de câmeras lançaram atualizações de software para permitir que usuários de câmeras digitais populares usem essas câmeras como webcams ao vivo.

A Panasonic lançou o Lumix Tether for Streaming e a Cannon abandonou o EOS Webcam Utility para fazer o mesmo. Essas opções são soluções gratuitas potencialmente excelentes para usar sua câmera como uma webcam, mas somente se você atender aos requisitos certos.

O software funciona apenas com câmeras específicas - as da Panasonic, por exemplo, funcionam com a Lumix GH5, mas não com a antiga GH4. Seu PC também deve atender a certos requisitos e o software não é completamente estável.

Vale a pena verificar essas opções primeiro, pois são gratuitas e são uma ótima maneira de experimentá-las se você já tiver uma câmera apropriada.

Se você não tiver o software certo, a outra opção vem na forma de placas de captura HDMI. Dispositivos como o Cam Link 4K da Elgato permitem que você use a saída HDMI de sua câmera para converter essa visualização em algo que seu PC possa usar.

Muito simplesmente, você conecta um cabo HDMI em sua câmera e a outra extremidade na placa de captura Cam Link 4K. Isso, por sua vez, se conecta a uma porta USB no seu PC ou Mac e então você pode usar a câmera no lugar de uma webcam.

O Cam Link 4K funciona não apenas com câmeras DSLR, mas também com todos os tipos de outras câmeras, incluindo filmadoras e câmeras de ação. Você pode verificar se é compatível aqui , mas descobrimos que funciona com mais câmeras do que o software oficial do fabricante.

Existem algumas outras coisas em que pensar, por exemplo, como você vai montar sua câmera ou qual tripé usar, mas por outro lado, funciona perfeitamente. A Cam Link 4K é reconhecida pelo seu computador como uma webcam USB, então você pode simplesmente mudá-la dentro do seu software e fazê-la funcionar (mais sobre isso em breve).

Se você está planejando usar a câmera muito, vale a pena pensar em comprar um adaptador de energia para não precisar substituir as baterias constantemente.

Estes são conversores de bateria que você pode comprar para trocar sua bateria recarregável padrão por uma que pode ser conectada diretamente à rede elétrica para que você não fique sem energia no meio de uma chamada de vídeo. Eles são diferentes dependendo da sua câmera, mas como exemplo, este é o que usamos com a Panasonic Lumix GH4.

Você pode estar se perguntando por que usaria uma câmera DSLR no lugar de sua webcam. A resposta é bastante simples. Você provavelmente terá uma lente e qualidade de captura melhores nessa câmera do que qualquer webcam padrão que possa comprar.

Uma placa de captura HDMI como a Cam Link 4K também permite que você aproveite ao máximo os recursos de vídeo da sua câmera. Onde a maioria das webcams só pode gerenciar 720p, o Cam Link permite até 4K a 30FPS. Portanto, com a iluminação certa, seu vídeo será muito mais profissional, nítido e satisfatório.

Uma vez conectado à câmera e ao PC, o Cam Link 4K é bastante simples de usar. A maioria dos aplicativos reconhecerá o Cam Link 4K como uma webcam USB imediatamente. Se não funcionar quando a câmera for ligada, você pode geralmente mergulhar nas configurações para fazê-la funcionar.

Configurar o Cam Link com Zoom é muito simples. Ligue sua câmera e faça login no Zoom. Se não for selecionado automaticamente como seu dispositivo principal, clique na engrenagem de configurações para ativar o menu de opções.

A partir daí, clique no vídeo e você verá uma lista suspensa com "câmera" ao lado dele. Selecione isso e você deverá ver todas as opções de câmera disponíveis para você escolher.

Se você iniciou o aplicativo e saltou direto para uma chamada, pode obter os mesmos resultados clicando na pequena seta no canto inferior esquerdo ao lado de interromper o vídeo e, em seguida, selecione Cam Link. Você deve então ver a câmera exibindo uma visão de seus arredores.

A lógica para usar o Elgato Cam Link 4K com o Microsoft Teams é basicamente a mesma de usar o Zoom.

Abra Equipes e clique no ícone do seu perfil no canto superior direito, depois clique em configurações. Uma vez lá, navegue até dispositivos e clique no menu suspenso da câmera. Novamente, você deverá ver o Cam Link 4K exibido ali. Selecione essa opção e você estará fora.

Já escrevemos antes sobre o melhor equipamento a ser usado ao fazer streaming e o Elgato Cam Link 4K é certamente uma adição valiosa a essa lista se você está procurando melhorar seus esforços de streaming ao vivo no Twitch, Facebook ou YouTube.

A boa notícia é que é muito fácil usar o Cam Link 4K com seu software favorito. Esteja você usando OBS Studio, OBS Streamlabs ou outro, você pode simplesmente selecionar o Cam Link 4K como sua fonte de vídeo e adicioná-lo ao seu stream.

No OBS Studio, por exemplo, clique no botão de adição em fontes. Em seguida, clique no dispositivo de captura de vídeo e crie uma nova fonte. Nesse menu, você pode selecionar Cam Link 4K como a câmera escolhida.

Em seguida, você está livre para ajustar a posição e o tamanho da visualização da câmera como faria normalmente com qualquer fonte no OBS. Seja em tamanho real apenas para cenas de bate-papo ou em um canto para uma sobreposição de jogo com um filtro de tela verde.

É importante ter em mente algumas coisas ao usar sua câmera dessa forma. Como você está usando o feed HDMI da sua câmera, você pode descobrir que alguns dos dados que normalmente vê na tela ao vivo podem aparecer no feed da câmera ao vivo nos aplicativos também.

Então, coisas como níveis, histogramas e marcações de grade podem aparecer em seu rosto, o que não é o ideal. A melhor coisa a fazer é mergulhar nas configurações de sua câmera e desligar essas coisas manualmente.

Você também descobrirá que ajustes nas configurações da câmera ao vivo geralmente só podem ser feitos na câmera, ao invés de dentro do software. Isso inclui coisas simples como ajustar o brilho, ISO e foco. No entanto, o resultado final é muito melhor do que você encontraria com webcams.

