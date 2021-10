DJI Action 2 reinventa a câmera de ação, torna-a modular

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo lançado anteriormente um concorrente GoPro chamado Osmo Action , DJI decidiu rasgar o livro de formulários e começar do zero com algo completamente diferente.

Como todos os outros produtos anteriormente com a marca Osmo , esta câmera mais recente é simplesmente chamada de DJI Action 2 e possui um design modular.

A unidade principal da câmera em si é uma forma quadrada muito compacta com uma lente grande na frente e uma tela ocupando o espaço na parte de trás. É à prova de poeira, à prova dágua e à prova de quedas, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa.

É importante notar aqui que, embora a câmera em si seja à prova dágua, os módulos adicionais de encaixe não são, e se você quiser filmar debaixo dágua com isso conectado, você precisará colocá-la em uma caixa à prova dágua, semelhante às GoPro . de anos atrás.

Ele pesa apenas 56 gramas, é construído em alumínio e pode ser montado em uma série de suportes e sistemas, incluindo um cordão que você pode pendurar no pescoço.

A montagem não é um recurso novo, mas a maneira como o faz é certamente única. DJI optou por um sistema magnético, então a câmera pode simplesmente se encaixar no cordão ou na montagem que se conecta por parafuso tradicional a qualquer outro acessório de montagem.

Portanto, se você quiser colar no topo do seu caiaque ou na cabeça, você pode fazê-lo. Pequenas alças também o prendem no lugar para garantir que ele não se solte.

É esse sistema magnético que também permite o conjunto de recursos modulares. Combinado com pontos de contato externos, os ímãs permitem a capacidade de se encaixar em um mod de tela que também possui uma bateria embutida ou um módulo de energia que é pura bateria.

Este mod de tela - além de aumentar sua bateria - oferece uma tela de toque adicional que você pode ver e controlar enquanto grava ou tira fotos de si mesmo.

Quanto às especificações da câmera, a lente única atua como uma janela para um sensor de 1/7 de polegada que pode gravar vídeo com resolução 4K de até 120 quadros por segundo.

Isso permite a captura em câmera lenta em altas resoluções. Além disso, ele possui um amplo campo de visão de 155 graus e tem um sensor de temperatura de cor dedicado que ajuda as cores do produto a cores precisas em condições de iluminação difíceis.

Inclui também uma nova versão da estabilização algorítmica RockSteady, usando EIS (estabilização de imagem eletrônica) para suavizar a gravação, enquanto o HorizonSteady também garante que o horizonte esteja nivelado.

Por conta própria, a unidade de câmera pode filmar por até 70 minutos, mas é improvável que você consiga fotografar em resolução 4K. Com isso dito, a tela adicional completa isso com outra carga completa e pode recarregar a bateria da câmera rapidamente quando instalada.

Existem os modos hyperlapse e timelapse usuais, QuickClip para gravar clipes muito curtos para mídia social, além de transmissão ao vivo em resolução de 1080p. Você pode até mesmo usá-lo como uma webcam.

Há muitos extras disponíveis também, como um módulo de bateria de encaixe adicional sem tela, vários tripés, uma haste de extensão de controle remoto (bastão de selfie), uma alça flutuante, uma faixa magnética para a cabeça e uma lente macro que você anexa à frente e até mesmo um microfone de canal duplo.

DJI Action 2 está disponível para compra a partir de hoje, com o combo Dual-screen (que inclui o mod de exibição) custando £ 455 no Reino Unido ou € 519 na Europa. O Power Combo que inclui o modo de bateria sem tela estará disponível no final de novembro por £ 349 / € 399. Ambos os combos incluem o talabarte magnético, a montagem do adaptador de junta esférica magnética e a montagem do adaptador magnético.

