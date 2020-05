Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A câmera de ação 4K HDR da DJI, a Ação Osmo, geralmente custa entre US $ 400 e US $ 500. Mas, agora, na Amazon (EUA), você pode obtê-lo por metade disso.

Custa US $ 288 e vem com um cartão microSD de 128 GB. Você também recebe o plano de serviço Care Refresh da DJI, que permite até duas unidades de substituição em um ano. Mesmo se você desconsiderar esses extras, a última vez que a câmera de ação da DJI teve essa redução de preço foi no Natal. Ele mantém seus preços atuais há meses. E suspeitamos que não estará à venda novamente até o final deste ano.

Lembre-se de que esta é a primeira câmera de ação da DJI . Quando a empresa lançou o dispositivo pela primeira vez, muitos acharam um pouco tolo ir atrás de um mercado que a GoPro defendia - e que está diminuindo. Mas não achamos que essa fosse a história.

Em nossa análise, observamos que a DJI tem um crescente ecossistema de produtos, com drones e gimbals representando uma grande parte disso. Para aqueles que filmam ação ao ar livre, essa Ação Osmo adiciona outra arma a esse arsenal e - para aqueles com drones DJI e Osmos - oferece a eles outra câmera portátil relativamente barata para encaixar nesse fluxo de trabalho.

Pode não estar vendendo bilhões, mas para o usuário da DJI que quer ficar no ecossistema, é uma boa câmera extra que pode aumentar a criatividade.

