Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Canon revelou o que afirma ser sua "câmera avançada sem espelho de quadro completo mais rápida", a EOS R6 Mark II.

Com um sensor CMOS de 24,2 megapixels recém-formado e a mesma tecnologia de processador DIGIC X encontrada no EOS-1D X Mark III, a câmera também suporta o motor de foco automático Dual Pixel CMOS AF II da marca.

Isto permite que ela rastreie os sujeitos enquanto eles se movem através de uma cena em tempo real. Ela também pode, através da IA, reconhecer pessoas, veículos (incluindo aeronaves e trens) e animais - garantindo que eles sejam mantidos em foco, respectivamente.

O Canon EOS R6 Mark II pode atirar continuamente em até 40 quadros por segundo. Um modo de disparo RAW também é capaz de disparar a até 30fps por até 191 quadros.

O vídeo pode ser gravado a até 4K 60p, com a câmera sobre-amostragem da saída de 6K do sensor para garantir imagens nítidas. Mais de 40 minutos de filmagens de 4K 60p podem ser gravados sem sobrecarregar a câmera. Isso pode ser aumentado para 6 horas para vídeo 4K 30p - tudo dependendo do seu cartão de memória, duração da bateria e temperatura ambiente.

O vídeo em câmera lenta também é possível, a até 179,82fps em Full HD (1080p).

A conectividade Wi-FiBluetooth 5.0 e 5GHz está integrada, o que permite que a câmera se conecte a um smartphone ou outro sistema de compartilhamento sem fio. Ela também pode ser conectada por meio de USB-C de alta velocidade. E, pode até ser usada como webcam em um PC ou Mac (o que seria um pouco exagerado, mas cada um para o seu).

Disponível em breve, a Canon EOS R6 Mark II pode ser pré-encomendada e terá um preço de $2.499 / £2.779,99 / EUR3.149,99 apenas para o corpo, £3.129,99 / EUR3.549,99 com uma lente RF 24-105 F4-7.1 IS STM, ou £3.999,99 / EUR4.549,99 com uma lente RF 24-105 F4L IS USM.

Escrito por Rik Henderson.