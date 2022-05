Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Canon revelou suas mais recentes câmeras sem espelho, as EOS R7 e EOS R10, e ao contrário do resto de suas câmeras da série R, estas possuem sensores APS-C.

As outras câmeras da marca da série R são de estrutura completa e, portanto, proibitivamente caras. Enquanto o formato APS-C pode oferecer pontos de preço mais acessíveis, fatores de forma compacta e uma safra maior que às vezes é preferível para fotografia de vida selvagem e esportes.

Parece que estas câmeras substituirão efetivamente as antigas 7D Mark II e EOS 80D na linha Canon, continuando a mudança para opções sem espelho, embora a marca não tenha dito oficialmente tanto.

O EOS R7 possui um sensor de 32,5MP com sistema Dual Pixel autofocus da Canon, capaz de disparar a 30 fps com seu obturador eletrônico.

O sistema de focagem automática é o mesmo encontrado no EOS R3, que tem excelente detecção de sujeito através de pessoas, cães, gatos, pássaros e veículos.

Há também estabilização da imagem no corpo, juntamente com algumas credenciais de vídeo impressionantes. Você pode filmar até 4K 60 fps de vídeo sem limites de gravação e inclui o perfil de cor C-Log 3, pela primeira vez em um sensor APS-C.

O corpo do R7 é similar em tamanho ao do R5 e R6, mas foi ligeiramente emagrecido, ainda mantém sua construção selada pelo tempo e tem uma tela de 3 polegadas virada para fora que é ideal para filmar vídeo.

O EOS R10 foi projetado com os criadores de conteúdo em mente e apresenta um fator de forma mais portátil, um ponto de preço mais baixo e um sensor de 24,4MP.

Ele também transporta o sistema Dual Pixel autofocus com detecção de sujeito e pode disparar até 23 fps respeitável com o obturador eletrônico.

O EOS R10 também é uma máquina de criação de vídeo especializada. Este modelo também pode filmar 4K 60 fps internamente, sem limite de 30 minutos. Você perderá a estabilização da imagem no corpo e o C-Log, mas ele ainda oferece uma amostragem de 10 bits 4:2:2.

As pré-encomendas para ambas as câmeras começam hoje: O corpo R7 custa $1.499 / £1.349 ou $1.899 / £1.699 com a nova lente do kit RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM. Espera-se que seja enviado em junho.

O corpo R10 custa $979 / £899 ou $1.379 / £1.249 com a nova lente do kit RF-S 18-150mm. Também está disponível com uma nova lente de kit mais compacta, a RF-S 18-45mm f4,5-6,3 IS STM por US$1.099 / £999. A R10 deve ser enviada em julho.

Escrito por Luke Baker.