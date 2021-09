Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de testar a câmera em abril , a Canon EOS R3 foi oficialmente revelada - e essa câmera sem espelho projetada para fotógrafos de esportes tem tecnologia de próximo nível na manga.

Um dos mais impressionantes é o Eye Control AF, um sistema de foco automático que permite focar em um assunto simplesmente olhando para ele pelo visor.

O foco automático é o foco principal da R3 - que, segundo a Canon, fica entre as câmeras EOS 1D X MkIII e EOS R5 DSLR - pois também inclui rastreamento ocular, rastreamento facial, a capacidade de rastrear corpos de pessoas e animais, mais - pela primeira vez em uma câmera EOS - há rastreamento de veículos.

Sob o capô, a EOS R3 tem um novo sensor full-frame de 24,1 megapixels com iluminação traseira (BSI), emparelhado com a montagem de lente EOS RF. Por meio de um adaptador, é possível usar as lentes EF da Canon com foco automático total (ou seja, aquelas lentes projetadas para seus sistemas DSLR).

A resolução não é tão ultra-resoluta como algumas câmeras, mas isso é típico de câmeras projetadas para fotos de esportes. Ele também permite que a captura super rápida seja mais prática, com captura de burst de 30 qps em resolução total possível sem a câmera quebrar um suor.

A captura de vídeo também não foi esquecida, com captura bruta de 6K possível - e não há limite de tempo de gravação, com a Canon quebrando a captura máxima de 29 minutos e 59 segundos (que normalmente é cobrado de câmeras fotográficas, apenas câmeras de vídeo para fins fiscais podem gravar mais tempo).

É tudo velocidade, velocidade, velocidade então - com foco super-rápido, rastreamento super-rápido e disparo super-rápido em todas as partes integrantes desta câmera.

Não sai barato, é claro, com o preço inicial de £ 5.879 apenas no Reino Unido, afirmando firmemente que a R3 é muito mais uma câmera para profissionais.

squirrel_widget_367633