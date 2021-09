Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em abril, a Canon confirmou que sua câmera sem espelho profissional estava chegando. Agora chegou a hora, com o evento de lançamento virtual marcado para 14 de setembro de 2021.

Este é um evento marcante para a Canon, mostrando a progressão da marca de um fabricante DSLR tradicional para um levando a tecnologia mirrorless para níveis profissionais.

Aqui está o que esperar da Canon EOS R3 e como assistir ao evento de revelação por si mesmo.

O evento de transmissão ao vivo acontecerá em 14 de setembro de 2021 às 19h, horário do Japão. Aqui estão os principais fusos horários em todo o mundo:

RU - 11:00 BST

Europa - 12:00 (meio-dia) CEST

Costa Leste dos EUA - 06:00 EDT

Costa Oeste dos EUA - 03:00 PDT

Japão - 19:00 JST

A Canon tem seu próprio vídeo dedicado no YouTube, incorporado abaixo, para que você possa assistir ao vivo.

Também é possível se inscrever para o evento com antecedência no site oficial da Canon , com o potencial de enviar suas perguntas para a Canon e receber atualizações de anúncios de produtos.

Como líder na linha de mirrorless da Canon, a EOS R3 será a melhor câmera em todos os aspectos. Embora a marca diga que ela não foi projetada para substituir a câmera DSLR EOS 1D X Mark III, se você estiver retrovisor sem espelho, então é uma alternativa óbvia.

Em termos de especificações, já existem alguns headliners anunciados: 30 fotogramas por segundo de filmagem contínua; rastreamento de assunto de próximo nível; estabilização na câmera; Captura de filme em 4K; Conectividade LAN e Wi-Fi.

A Canon ainda não revelou tudo ainda, sem confirmação da resolução do sensor - tudo o que sabemos é que será um sensor full-frame. Portanto, ainda há muitos detalhes por vir e tornam a revelação ainda mais emocionante.