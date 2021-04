Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É oficial: a Canon EOS R3 está chegando em breve, finalmente trazendo uma câmera pro-spec para o sistema de montagem RF sem espelho da empresa.

No entanto, este é apenas um anúncio de desenvolvimento da Canon. Não há uma data oficial para o lançamento do R3 - mas considerando que é um ano olímpico, apostamos que a Canon terá como meta um lançamento antes dos Jogos.

Então, o que você pode esperar do R3? Ainda não há especificações completas, mas sabemos que 30 quadros por segundo de disparo contínuo serão possíveis, além de haver um novo sistema de foco automático que pode focar com base em onde o fotógrafo está olhando através do visor, rastreando seus olhos. Que tal isso para o avanço tecnológico?

A EOS R3 visa claramente desportos profissionais e fotógrafos de eventos, sendo a velocidade o objetivo do jogo. A câmera fica entre a Canon EOS R5 eEOS 1D X Mark III , em grande parte imitando a última em termos de design, então aqueles profissionais acostumados com o sistema EF DSLR atual podem facilmente passar para a configuração RF mirrorless sem escrúpulos.

Não esperaríamos que o R3 fosse particularmente de alta resolução, ao invés disso, focando na qualidade e velocidade. A contagem de megapixels é atualmente desconhecida, mas o sensor está confirmado para ser um novo full-frame BSI CMOS empilhado com processador Digic X a reboque.

Antes da chegada da câmera, a Canon fez uma declaração clara de intenções com suas lentes também: a RF 400 mm f / 2.8L IS USM e a RF 600 mm f4L IS USM agora são oficiais - por £ 12.449,99 e £ 13.409,99, respectivamente - para espelhar seus equivalentes de lente EF série L.

A Canon disse à Pocket-lint que essas duas lentes RF são opticamente idênticas às suas equivalentes EF, mas que "diferenças nos sistemas eletrônicos e de estabilização de imagem" trazem avanços - incluindo um meio ponto adicional de estabilização graças ao aumento da comunicação entre o corpo da câmera e a lente .

Então aí está, a Canon EOS R3 está chegando. Dada a sua posição na faixa da empresa, nossa estimativa seria que o preço somente para carroceria seria em torno de £ 7.000 para colocar em suas mãos um - sempre que for oficialmente lançado no mercado de qualquer maneira.

Escrito por Mike Lowe.