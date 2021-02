Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Canon EOS M50 foi lançada em 2018, pensamos que ela estava entre as primeiras câmeras sem espelho da série M da empresa a trazer credibilidade à linha . Agora, o modelo de segunda geração está prestes a ser lançado.

Bem, lançar globalmente. Como a Canon EOS M50 Mark II já está disponível para compra nos EUA desde o final de 2020. Mas agora aqueles de nós no Reino Unido, Europa e Austrália serão capazes de colocar nossas luvas na câmera atualizada.

Embora dificilmente seja um modelo de atualização massiva por qualquer meio. O modelo Mark II possui o mesmo sensor APS-C de 24,1 megapixels com processador Digic 8 - o que dificilmente está atualizado para os padrões atuais da Canon.

Mas há alguns novos recursos baseados em software a bordo, incluindo a capacidade de gravar vídeo vertical - alguns deles, vloggers de mídia social - enquanto o foco automático também foi ajustado. Mas não por meio de hardware, já que tudo é basicamente o mesmo, quer você compre o modelo de primeira ou de segunda geração - então você pode querer procurar o primeiro se o custo for um empecilho.

E há muitos pontos positivos para esta câmera, como dissemos na análise do modelo original, como autofoco capaz Dual Pixel CMOS, uma tela sensível ao toque vari-angular e, em última análise, uma construção pequena e leve.

A câmera sem espelho Canon EOS M50 Mark II estará disponível a partir do final de março, ao preço de £ 589,99 apenas no corpo, ou £ 699,99 com o kit de lente de 15,45 mm incluído.

Escrito por Mike Lowe.