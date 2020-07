Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não satisfeita com o lançamento de apenas uma câmera importante em um dia, a Canon também adicionou a EOS R6 à sua linha - que se junta à EOS R5 de especificações ainda mais altas .

Enquanto a última câmera se vende em resolução ultra alta e vídeo 8K, a EOS R6 é uma câmera com diferentes atenções. Sim, ainda faz parte do sistema de lentes de RF. Sim, ele ainda possui um sensor de quadro completo - mas é de 20 megapixels, projetado com a ação em mente.

O sensor do R6 também é capaz de fotografar em condições tão baixas quanto -6,5EV, o que significa que ele pode focar automaticamente em condições como o luar ou até a luz de velas. É, com base nisso, uma câmera de consumidor sem rival quando se trata de fotos com pouca luz, o que é bastante elogio.

O R6 certamente não é desleixado, graças ao mais recente sistema de foco automático Dual Pixel CMOS AF II - que é capaz de detectar automaticamente rostos, olhos e até animais para rastreá-los em tempo real.

A Canon descreveu o R6 para Pocket-lint como a modalidade sem espelho da EOS 6D II (por causa de seu sensor de quadro cheio) e da EOS 7D II (por suas capacidades de disparo rápido). O obturador pode atuar a 12 quadros por segundo (20fps no modo de obturador eletrônico), facilitando o trabalho de objetos em movimento rápido.

Embora o R6 não tenha a resolução correspondente ao R5 quando se trata de recursos de vídeo (ou seja, não há 8K aqui), ele pode gravar 4K a 60fps (sobreamostragem de um quadro de 5.1K).

Em outros lugares, há um LCD com tela sensível ao toque de vários ângulos, emparelhado com um visor eletrônico embutido (EVF) de 3,69 m de ponto - garantindo um uso versátil, se você estiver fotografando com os olhos ou a cintura.

Como o corpo é de policarbonato - não liga de magnésio, como é típico - também é ultraleve, além de ser impermeável também.

A Canon EOS R6 estará disponível a partir de 27 de agosto, com preço de 2.499,99 libras para o corpo ou 2.849,99 libras com a lente do kit STM 24-105 mm incluída na caixa. Isso pode ser apenas o suficiente para afastar você de uma DSLR tradicional.