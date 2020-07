Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Canon não se calou com o anúncio de sua câmera EOS R5, provocando um pré-lançamento em fevereiro sobre alguns dos presentes que você poderia esperar dela.

Agora, toda a informação veio à tona: a EOS R5 é a câmera de primeira linha do sistema sem espelho de montagem em lente de RF da empresa, trazendo um sensor de quadro completo de 45 megapixels capaz de capturar vídeo em 8K.

Sim, de fato, a EOS R5 é uma fera quando se trata de potencial. Aqui estão alguns outros destaques de especificação, pois existem muitos locais em potencial para começar.

Sistema de estabilização corporal, funciona com lente IS para até 8 pontos de estabilização

Obturador mecânico de 12 quadros por segundo (obturador eletrônico de 20fps)

Introduzido o sistema de autofoco Dual Pixel CMOS AF II (0.05s)

Melhora a detecção de rosto / olhos, adiciona detecção de animais

Sensibilidade ISO 100-51.200 (102.400 expandida)

Corpo em liga de magnésio selada contra intempéries

Visor eletrônico de 5,76 m de ponto

LCD de 3 polegadas com ângulo variável de 2,1 m

Slot para cartão duplo (1x SD, 1x CFE)

Existem algumas dicas importantes, em particular que esse sensor de quadro inteiro é de 45 megapixels quando se trata de resolução. Essa não é a mais alta que a Canon já produziu ( há o 5DS ), mas a empresa está reivindicando - devido em parte ao sistema de lentes de RF, mas também ao design de filtro passa-baixo aqui - que ela proporcionará a melhor fidelidade de qualquer uma das suas câmeras. Como sempre.

É também a primeira câmera a introduzir o sistema de foco de segunda geração, chamado Dual Pixel CMOS AF II, que não apenas obtém as velocidades mais rápidas do mundo (em apenas 0,05 segundos se a lente certa estiver acoplada), mas também adiciona detecção de animais - é capaz bloquear os olhos de várias espécies, incluindo cães, gatos e pássaros (incluindo pássaros em voo).

Depois, há o sistema de estabilização de imagem, que é o primeiro da Canon. Há um giroscópio no corpo, que funciona em conjunto com a estabilização baseada em lente (IS) para funcionar como um sistema de duas partes, que a Canon alega que pode estabilizar por até 8 pontos. Essa é uma afirmação bastante imensa.

Em outros lugares, o R5 possui um visor eletrônico de ultra-resolução, além de uma tela LCD de 3 polegadas com ângulo variável.

Dois slots para cartões: um slot SD (UHS-II) e CompactFlash Express. Este último é essencial para uma das outras grandes habilidades do R5: gravar vídeo em 8K. Sim, esta câmera pode capturar o formato de 33 megapixels a 30 quadros por segundo. Ou você pode fazer o downgrade para 4K e disparar a 120 qps, criando uma captura em câmera lenta de alta definição. Parece que a Canon finalmente está abrindo o gateway para seus recursos de vídeo de última geração.

Então, quanto você precisa comprar esse sistema? Não sai barato, por R $ 4.199,99 apenas para o corpo. As lentes de RF têm vários preços e níveis, incluindo um lote de novas ópticas também anunciadas para mostrar a dedicação da empresa em melhorar o sistema R e realmente decolar.