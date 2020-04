Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Nós já sabíamos que uma nova câmera Canon EOS R estava chegando, a R5 , mas agora a Canon lançou ainda mais detalhes sobre o que essa câmera de sistema full-frame pode fazer.

E é tudo sobre proeza de captura de vídeo com estabilização de imagem . Capaz de capturar imagens brutas de 8K até 30fps na câmera, esse é o tipo de sistema que será usado em produções de alta qualidade. Isso mostra que a Canon está, em parte, cruzando o que oferece ao mercado profissional - há sobreposição aqui no que você encontrará na linha EOS C da empresa, por exemplo.

Então, e os detalhes do que o vídeo do R5 fará? Aqui está um resumo:

8K 4: 2: 2 10 bits no Canon Log (H.265) ou 4: 2: 2 HDR PQ de 10 bits (H.265)

4K até 120fps 4: 2: 2 10 bits no Canon Log (H.265) ou 4: 2: 2 HDR PQ de 10 bits (H.265)

Saída 4: 2: 2 de 10 bits no Canon Log ou saída HDQ PQ de 4: 2: 2 de 10 bits via HDMI a 4K 59,94fps

Estabilização de imagem óptica de 5 eixos - permitindo combinar a lente IS e a câmera IBIS

Slots de cartão duplos: 1x CFexpress, 1x SD (UHS-II)

Todos os modos de vídeo serão compatíveis com o Dual Pixel CMOS AF da empresa para foco automático. Há também AF animal para reconhecer cães, gatos e pássaros, além da detecção de rosto.

Em suma, dada a sua capacidade de captura de fotos de 12fps, isso está começando a soar como a câmera EOS R de ponta que a Canon tem sugerido desde o início da linha de produtos.