A Canon retirou a última criação sem espelho de quadro completo: a EOS R5. E, à medida que os recursos e o desempenho avançam, parece que ela pode ser a melhor câmera para captura de vídeo portátil.

O objetivo em seu design era produzir uma câmera preparada para o futuro contra as necessidades dos fabricantes de vídeo nos próximos anos, oferecendo um sistema de quadro completo com resolução de até 8K. E um que aumenta a aposta sobre a EOS R.

Oferece a flexibilidade de fotografar em grande escala a 8K e cortar em 4K, garantindo que você perca poucos detalhes, enquanto oferece flexibilidade para ajustar, cortar e aparar quadros na edição.

Para aqueles que preferem a liberdade de fotografar com a mão em vez de usar um tripé ou cardan, a câmera também é equipada com IBIS (na estabilização de imagem corporal), combinada com a estabilização nas lentes da Canon, para garantir que a filmagem permaneça suave e sem tremores.

Isso é realmente um grande negócio para a Canon, uma empresa que não lançou uma câmera com estabilização corporal até agora. E possivelmente uma das maiores razões pelas quais um cinegrafista escolheria um de seus rivais da Sony ou da Panasonic .

Ele possui um obturador mecânico capaz de disparar rajadas de até 12fps no modo estático e um obturador eletrônico capaz de disparar até 20fps também.

Muito pouco mais em termos de especificações foi anunciado, exceto que ele possui dois slots para cartão SD e um suporte para lente de RF. Obviamente, também há um adaptador de montagem RF-EF para compatibilidade com lentes EF.

O fabricante não disse quando será colocado à venda ou quanto custará, mas com a atual Canon EOS R custando perto de £ 2.000, suspeitamos que esse corpo seja ainda mais caro.