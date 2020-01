Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Para não se deixar abater pela Nikon, que anunciou que sua DSLR de primeira linha estava em desenvolvimento em setembro de 2019 , a Canon revelou oficialmente que sua DSLR de ponta, a 1D X Mark III, estava chegando, graças a um teaser de outubro de 2019. estamos em 2020 e é oficial.

Então, aqui está tudo o que sabemos sobre as especificações e recursos. Rolo de tambor para a Canon 1D X Mark III, a tentativa da Canon de contratar profissionais para comprar antes da Olimpíada de 2020 em sua terra natal no Japão.

Corpo em liga de magnésio, botões iluminados

Wi-Fi e Bluetooth integrados

A transferência Ethernet é duas vezes mais rápida que a Mark II

Aceita cartões CFexpress

Sem LCD inclinável

Olhar para o Mark III não é tão diferente do seu antecessor . A textura das alças parece um pouco menos visualmente extrema, mas, caso contrário, você não perceberá muita diferença entre Mk2 e Mk3. Existe o novo emblema, é claro, mas isso é um dado.

Somos informados de que vários botões iluminados estão presentes neste momento, que acenderão ao pressionar o botão de luz do visor. Útil para ver esses detalhes em condições de pouca luz, como e quando necessário.

Esperávamos que a tela LCD estivesse em um sistema de suporte para poder ser afastada da câmera, mas esse não é o caso. O argumento em curso é que um embutido plano é mais resistente e mais durável ao longo do tempo. Porém, com as melhorias no uso da visualização ao vivo pela tela, achamos que é uma oportunidade perdida.

Uma coisa que você não vê é que a Mark III aceita cartões CFexpress - algo que a Canon começou a suportar com suas câmeras de vídeo de última geração, e que é um recurso útil aqui para velocidades de transferência extremamente altas ao fotografar em rajadas ou capturar 4K vídeo com qualidade superior.

Também há Wi-Fi e Bluetooth integrados - o primeiro da série 1D X, apesar da Canon oferecê-lo em quase todas as outras câmeras - junto com uma conexão Ethernet aprimorada que é o dobro da velocidade do modelo Mark II de saída.

O algoritmo de foco automático com aprendizado profundo evolui à medida que aprende o seu disparo e o comportamento do sujeito

AF CMOS de pixel duplo na exibição ao vivo - o mesmo algoritmo de AF do visor para uma experiência semelhante

Disparo contínuo: 16 qps (AF e AE) via visor / 20 qps na visualização ao vivo

Novo controle de seleção de ponto AF, 525 áreas AF selecionáveis

"Vida útil da bateria aprimorada" - usa o mesmo LP-E19 que o Mark II

A verdadeira vantagem do Mark III é como seus recursos serão aprimorados além do Mark II. E vamos ser sinceros: o modelo de saída não é desleixado quando se trata de desempenho super-rápido.

A Canon ressalta que a Mark III "sempre estará pronta para executar", o que significa uma inicialização ultra-rápida. Curiosamente, o sistema de foco automático foi aprimorado de várias maneiras. Atualmente, existem 525 áreas - embora não possamos definir se a Canon significa que isso é apenas para a configuração da exibição ao vivo - além dos 61 pontos do modelo anterior.

Talvez um negócio maior do que isso, no entanto, seja o algoritmo de foco que agora pode ser aprendido; ele usa aprendizado profundo para aumentar sua precisão com base no uso e no movimento do assunto ao longo do tempo. Enxágue e repita e o 1D X MkIII continuará, teoricamente, a melhorar. Em particular, seu aprendizado tem como alvo indivíduos humanos em condições esportivas, incluindo reconhecimento facial (mesmo para rostos com bonés, óculos e similares).

Esse sistema de foco também é consideravelmente aprimorado em seu centro, ostentando 28 vezes a resolução central de seu antecessor, resultando em fotos ultra precisas quando necessário.

Esteja você fotografando pelo visor ou pela tela LCD traseira, isso também dará maior paridade aos métodos de fotografia. Sempre dissemos que a exibição ao vivo da Canon - apesar de o Dual Pixel CMOS AF ser capaz - é um pouco parecido com uma câmera compacta em sua abordagem, mas esse não será o caso daqui para frente.

A velocidade também é alta, com até 20 quadros por segundo possível na exibição ao vivo, ou 16 qps ao fotografar através do visor. É usando um obturador eletrônico ou mecânico - a escolha é sua.

Também é dito que a vida útil da bateria foi aprimorada, apesar de usar a mesma bateria LP-E19 nos modelos Mark III e Mark II. É bom para os que desejam atualizar mais uma bateria sobressalente durante a atualização. Mas com até 2.850 fotos por carga, o mais recente 1D X oferece entradas fortes.

Novo sensor CMOS de quadro completo de 20,1 megapixels, novo processador Digic X

Suporta HEIF de 10 bits (formato de imagem de alta eficiência)

"Melhor desempenho de alto ISO" que o Mark II

Gravação interna de vídeo RAW de 5,5K e 12 bits (até 4K60)

É no departamento de qualidade de imagem que a Canon adotou uma atitude interessante: a Mark III é na verdade uma resolução de 0,1 megapixels mais baixa que o modelo Mark II. Oferecendo 20,1 megapixels, o sensor é totalmente novo, oferecendo a melhor faixa de sensibilidade ISO da Canon até o momento (ISO 50 a ISO 819.200), além de reivindicações de desempenho ISO alto e aprimorado.

A 1D X III também é a primeira câmera a usar um filtro passa-alto de alto detalhe, que mostra o ponto de luz em um número maior de pontos para obter imagens mais nítidas e de alta resolução, evitando o efeito moiré.

Há também um novo processador Digic, o Digic X (obviamente usando números, como está na moda este ano), e a capacidade de gravar o formato HEIF, que permite que imagens com 10 bits de dados sejam salvas em um arquivo com o tamanho equivalente a um JPEG enquanto sofre menos artefatos de compactação.

Na frente do vídeo, espere também alguns recursos consideráveis. Há captura de 4K em até 60fps, incluindo captura de vídeo bruto interno em 12 bits, o que é um benefício do formato do cartão CFexpress ser tão rápido.

É a primeira câmera Canon sem cinema a apresentar gravação Raw. É também a primeira câmera que não é de cinema a gravar arquivos CRM de 12 bits a 5,5K (5472 x 2886), permitindo filmagens 4K muito detalhadas e super amostradas. A câmera também pode gravar usando o Canon Log Gamma, capturado como um arquivo HEVC / H.265 de 10 bits, oferecendo aos profissionais várias possibilidades de edição.

Dado que 2020 é um ano das Olimpíadas, sempre foi um fato que a Canon lançaria o 1D X Mark III. E que kit saboroso será para os atiradores profissionais, graças à velocidade mais rápida e ao foco automático aprimorado.

Estamos um pouco surpresos que a resolução seja mais ou menos a mesma do seu antecessor, mas se é isso que funciona no mercado profissional, então é isso que funciona. O impulso que este novo sensor oferece para fotografias com pouca luz e aprimoramentos de vídeo faz valer a pena o som.

A Canon EOS 1D X Mark III estará disponível a partir de fevereiro, ao preço de £ 6.499,99 / US $ 6.499 apenas no corpo .

