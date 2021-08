Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 5 de setembro de 2018, a Canon anunciou um novo produto importante para sua linha: a EOS R full-frame mirrorless . Ao fazer isso, a empresa japonesa criou uma linha de lentes totalmente nova: EOS RF.

Em 2018, havia apenas quatro lentes EOS RF disponíveis, mas desde então o alcance se expandiu consideravelmente. Todas as lentes nesta faixa são projetadas para cobrir o tamanho do sensor full-frame do R - cada um tem um diâmetro de 54 mm e montagem RF de 12 pinos - mas não confunda a série de câmeras EOS M, que têm tamanhos de sensor APS-C menores e usam Lentes EF-M.

Ao contrário das lentes EF full frame, usadas nas câmeras DSLR da Canon, as lentes RF da empresa são projetadas para atender à distância de flange posterior de 20 mm do sistema EOS R mirrorless. Isso abre novas possibilidades de resolução de imagem e resolução em uma escala menor do que os equivalentes de DSLR. Mas eles vêm com preços geralmente consideráveis.

Aqui está a linha de lentes EOS RF atual no momento em que este artigo foi escrito:

RF 50mm f / 1.2L USM

RF 50mm f / 1.8 STM

RF 85mm f / 1.2L USM

RF 85 mm f / 1.2L USM DS

RF 800mm f / 11 STM

RF 600mm f / 11 IS STM

RF 70-200mm f / 4L IS USM

RF 70-200mm f / 2.8L IS USM

RF 24-105 mm f / 4L IS USM

RF 28-70mm f / 2L USM

RF 15-35mm f / 2.8L IS USM

RF 35mm f / 1.8 Macro IS STM

Há muitos acrônimos entre eles, então aqui está o que eles representam:

USM = Motor Ultra Silencioso Como o nome sugere, isso é ótimo para foco silencioso e / ou operação de zoom

STM = motor de passo Invariavelmente mais barulhento do que o USM mais caro, como acima

IS = estabilização de imagem A eficácia varia por lente

DS = suavização de desfocagem Um revestimento de lente para lentes de retrato, que suaviza ainda mais o bokeh

L = Luxo As lentes brancas da Canon, com qualidade ótica superior



No Reino Unido e na Europa, a EOS R só é enviada com um adaptador de lente EF incluído na caixa. A esperança da Canon aqui é que os clientes DSLR existentes fiquem satisfeitos por todas as suas lentes EF e EF-S existentes serem compatíveis desde o início .

No entanto, lemos isso como uma curva de confiança: se as novas lentes RF são tão boas, por que não simplesmente oferecer a opção de incluir o adaptador ou não? Ele pode ser comprado separadamente, no entanto, o que é igualmente desconcertante (quem vai precisar de dois?).

A outra consideração com RF é que ele é colocado no topo; A Canon já tem uma gama sem espelho, a EOS M, que foi concebida para o mercado de consumo e não existe cross-over entre as duas. Mirrorless não significa compatibilidade direta: EF-M não funciona com RF e não há adaptador disponível.

A grande questão, realmente, é o que a EOS R significou para o futuro da Canon? Em 2018, quando a linha de lentes EF tinha 31 anos de existência, a empresa japonesa estava ansiosa para mostrar apoio contínuo - até mesmo lançando as lentes 400mm f / 2.8 e 600mm f / 4 mais leves do mundo para montagem EF. Mas isso foi pouco mais do que um gesto, na verdade, a partir de 2020 a Canon deu um tempo nas lentes EF, confirmando que seu mercado sem espelho é sua única intenção futura.

