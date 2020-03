Como tirar fotos da superlua da noite ou da lua de minhoca

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Hoje à noite, vemos um grande evento lunar chamado "lua super-verme" quando a lua parecer maior e mais brilhante no céu noturno.

O fotógrafo de paisagem e viagens e o embaixador da Canon, David Noton, reuniu suas principais dicas para fotografar eventos de superlua. A melhor coisa sobre esse evento celeste em particular é que você não precisará de nenhum equipamento especial - ele será visível a olho nu, para que você possa fotografá-lo com relativa facilidade.

Acredita-se que a minhoca lua / superlua seja visível a partir das 17h35 após o pôr do sol, à medida que a lua nasce no leste e atinge o pico por volta das 17h48. Deve ser visível por boa parte da noite.

Então, quais são as melhores dicas para fotografar super lua de David?

A posição do sol no céu a qualquer hora do dia varia enormemente com a latitude e a estação do ano. Não é esse o caso da lua, pois sua passagem pelos céus é governada por sua complexa órbita elíptica da Terra. Essa órbita resulta em variações mensais, e não sazonais, à medida que a lua se move através de seu ciclo lunar.

O resultado são grandes diferenças no tempo de sua aparência e sua trajetória no céu. Felizmente, não precisamos mais contar com tabelas de peso para consultar o comportamento da lua; podemos simplesmente baixar um aplicativo no nosso telefone.

O efêmero do fotógrafo é útil para fornecer horários, nascer da lua e pôr da lua, rolamentos e fases; enquanto o aplicativo Photopills fornece informações abrangentes sobre a posição da lua no céu.

Um dos principais desafios que enfrentaremos é fotografar a lua grande no quadro para que possamos ver todas as crateras na superfície marcada com asteróides.

É uma tarefa normalmente reservada para astrônomos com telescópios super poderosos, mas se você tiver uma lente telefoto longa em uma DSLR de quadro completo com cerca de 600 mm de distância focal, isso poderá ser feito, dependendo da composição.

Ao enquadrar sua foto, uma coisa se tornará imediatamente aparente; o rastreamento lunar é um desafio incrível, pois a lua se move surpreendentemente rapidamente pelo céu. Como você usará uma lente longa para esta foto, é importante investir em um tripé robusto para ajudar a capturar a melhor imagem possível.

Embora seja tentador tirar a foto com a mão, é importante lembrar que o assunto está a mais de 384.000 km de você e, mesmo com uma alta velocidade do obturador, o menor movimento será exagerado.

Embora as imagens da lua grande no quadro possam ser lindamente detalhadas, elas são essencialmente astronômicas em seu apelo. Pessoalmente, sou muito mais atraído a usar o fascínio lunar como elemento em minhas paisagens ou a usar a luz da lua como fonte de luz.

O último é difícil, pois a quantidade de luz refletida pela lua é pequena, enquanto a superfície lunar é tão brilhante em comparação. Até agora, a fotografia noturna significava exposições longas e longas, mas com as câmeras agora capazes de surpreender o desempenho com pouca luz, um novo mundo noturno de oportunidades foi aberto aos fotógrafos.

O uso mais evocativo e genuíno da lua em retratos de paisagens resulta de situações em que a luz da lua se equilibra com o crepúsculo no céu circundante. Tais imagens têm um apelo sutil, humor e credibilidade.

Por definição, qualquer cena que incorpore uma visão de médio ou grande angular tornará a lua um pequeno alfinete de luz, mas sua presença ainda será sentida. Nossos olhos gravitam naturalmente, por mais insignificantes que possa parecer. Obviamente, a questão da velocidade do obturador está sempre lá; uma exposição muito lenta e tudo o que veremos é uma faixa lunar desagradável, mesmo com uma lente grande angular.

Em uma noite clara, dominar a velocidade do obturador da câmera é essencial para capturar a lua - é necessário expor a 1/250 s em f8 ISO 100 (dependendo da distância focal) para impedir que o movimento seja desfocado.

