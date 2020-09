Blink revela as novas câmeras internas e externas sem fio com bateria de dois anos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Blink, de propriedade da Amazon, revelou suas mais recentes câmeras de segurança doméstica - são unidades sem fio que oferecem dois anos de vida útil da bateria com duas baterias AA. Há uma câmera para uso interno, bem como uma versão externa resistente às intempéries.

Tanto o Blink Outdoor quanto o Blink Indoor oferecem vídeo Full HD e juntam-se ao Blink Mini com fio e ao Blink XT2 interno / externo duplo na faixa que também usa baterias AA. Claramente, há uma estratégia para manter o Blink usando baterias substituíveis em vez de recarregáveis, enquanto o Ring, também de propriedade da Amazon, apresenta recarregáveis.

squirrel_widget_340392

As duas novas câmeras serão lançadas nos Estados Unidos em 16 de setembro, mas já estão disponíveis para encomenda. A Amazon oferece vários pacotes de negócios se você quiser mais de uma câmera. Blink Outdoor e Indoor também estarão disponíveis "em alguns países europeus em breve" - isso provavelmente inclui o Reino Unido.

A Blink também anunciou um pacote de expansão de bateria - que dobra a vida da bateria da câmera para até quatro anos.

squirrel_widget_340393

As câmeras funcionam junto com o aplicativo Blink Home Monitor para que você possa ver uma exibição ao vivo, obter alertas de movimento e usar áudio bidirecional. Semelhante ao Ring, você também pode criar zonas personalizadas para reduzir alertas errôneos e marcar zonas de privacidade que não são registradas. Naturalmente, eles também são compatíveis com Alexa e funcionam com Echo Show e Fire TV.

Agora existem duas opções de armazenamento para videoclipes - você pode obter armazenamento em nuvem por US $ 3 por mês ou usar um Módulo de Sincronização 2 vendido separadamente e armazenamento USB para manter as coisas localmente.

Escrito por Dan Grabham.