Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os artistas do Design Crowd foram desafiados a usar suas habilidades de Photoshop para colocar os personagens de Star Wars em novos lugares, situações e cronogramas inesperados. Os resultados são quase certamente divertidos.

"Personagens de Star Wars em lugares inesperados" é uma das várias competições fantásticas que o Design Crowd organiza . Com inscrições de todos os tipos de artistas talentosos, você certamente verá algumas visões hilárias de seus personagens favoritos. Coletamos alguns de nossos favoritos, mas certifique-se de verificar as várias galerias para ver mais.

Ewok pegando café

Imagine que você está indo para o drive-through para um café fresco da manhã e este rapaz se inclina para fora da janela com sua bebida.

Os Ewoks estão claramente se divertindo mudando para um ambiente muito mais urbano do que estão acostumados.

Chewbacca, o viajante do tempo

Imagine um mundo onde Chewbacca não viajou apenas através do espaço, mas também através do tempo para lutar durante a 2ª Guerra Mundial. A arma secreta do exército e ainda mais peluda.

Nien Nunb entrega o correio

Nien Nunb era um traficante de armas e contrabandista que mais tarde ajudou Alderaanians. Ele também voou como co-piloto do General Lando Calrissian a bordo do Millennium Falcon durante a Batalha de Endor.

Mas agora ele está passando por tempos difíceis e é visto aqui entregando o cargo. Certamente uma profissão mais pacífica, pelo menos.

C-3PO fica glorioso em um vestido

O droide dourado C-3PO favorito de todos é visto aqui se voltando para uma nova vida de modelagem. Temos que admitir, ele fica ótimo em um vestido.

Almirante Ackbar na ponte errada

Em um cruzamento divertido, o almirante Ackbar é visto como um capitão de uma nave da Frota Estelar. Quantos fãs de Star Trek e Star Wars ficariam intrigados ou irritados com isso?

Storm Trooper no ponto de ônibus

Este solitário Storm Trooper parece bastante infeliz por ter que esperar com o público para pegar um ônibus.

Ele está pronto para a ação, mas nos perguntamos onde guarda o troco para pagar a passagem.

Presidente John F. Kennedy e sua esposa Jacqueline

Ficamos imaginando o que teria acontecido aos Estados Unidos se o presidente John F. Kennedy fosse um wookie em vez de um mero ser humano.

Claro, as pessoas podem ter tido problemas para entender seu manifesto, mas olhe para aquele rosto. Como você poderia não elegê-lo?

Skywalker, o slugger

Não temos certeza se um Jedi teria permissão para jogar beisebol. Afinal, ele poderia usar a força para manipular a bola e trapacear para a vitória.

Um sabre de luz provavelmente também não seria uma ótima escolha para um morcego.

Passeador de cães

Cansado de não ser capaz de acertar nada, este Storm Trooper desistiu de sua arma e colocou a mão em um cachorro passeando. Pelo estado da gangue na liderança, parece que as coisas estão indo bem na nova profissão.