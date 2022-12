A câmera Pixii 2023 é a primeira a usar um processador de 64 bits

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A empresa francesa Pixii anunciou que sua mais recente câmera digital rangefinder é a primeira do mundo a usar um processador de 64 bits.

A nova câmera, simplesmente designada como modelo 2023 e portando o modelo número A2572, começa em torno de US$2800 / 2.699,00 e já está esgotada até o final de janeiro de 2023. Mas Pixii diz que o novo processador de 64 bits e outros smarts significam que este modelo é o primeiro a ser capaz de tirar "verdadeiras" imagens monocromáticas DNG.

O chip envolvido aqui é aparentemente um caso Quad-core ARM Cortex-A55 com uma GPU dual-core. Tudo isso significa um poder de processamento de até 7GPixels/s graças a núcleos dedicados NPU e VPU. Pixii também emparelhou tudo isso com o mesmo sensor APS-C de 26 megapixels que vem usando há alguns anos neste ponto.

Ao lado do novo processador, Pixii também diz que "a velocidade de armazenamento recebe um enorme impulso" com fotos capturadas "à velocidade de um clique". O suporte para Wi-Fi 5 (802.11ac) também foi adicionado a esta nova versão.

No grande esquema das coisas, tudo isso equivale a uma câmera que Pixii considera capaz de processar imagens até 10 vezes mais rápido do que os modelos mais antigos, enquanto que as velocidades de transferência também receberam um choque - agora se diz que elas são até três vezes mais rápidas do que antes.

Se tudo isso soa bem, deveria! Mas a alocação inicial de câmeras já se foi há muito tempo, e uma que será enviada em meados de janeiro do próximo ano também está esgotada. Isso significa que você pode abaixar seu dinheiro agora se quiser, mas não verá nada em troca até o final de janeiro de 2023, infelizmente.

Escrito por Oliver Haslam.