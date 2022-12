EE Pocket-lint Awards 2022: Câmera do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em 2022, vimos um grande número de câmeras chegarem ao mercado, desde grandes opções sem espelho prosumer até minúsculas câmeras de ação e tudo o que estava entre elas.

Vimos de tudo, desde a impressionante captura de 8K até a extremamente rápida captação de imagens. Muitos fabricantes também estão começando a adotar codecs pró-grau em suas câmeras de consumo.

Taxas de bits mais altas e sensores maiores estão encontrando seu caminho para as câmeras mais compactas, e certamente é um momento empolgante para ser um entusiasta da imagem.

Tudo isso significou que tivemos uma infinidade de excelentes concorrentes para o EE Pocket-lint Awards deste ano, mas, no final, só poderia haver um vencedor.

A câmera do ano: Panasonic Lumix GH6

O tão esperado GH6 leva tudo o que amávamos sobre o GH5 e o eleva a um nível superior. O carro-chefe da Panasonic agora é capaz de gravar a uma grande variedade de taxas de quadros, incluindo 4k 120fps, 1080p 300fps e um impressionante 5,7K a 60fps. Se você gosta de câmera lenta, esta é uma das principais opções disponíveis hoje.

A besta compacta permite que você grave ProRes internamente também, tornando-o uma ferramenta de produção séria que está disponível a uma fração do custo da maioria das câmeras de cinema. A HLG e a gravação completa em V-Log estão disponíveis de fábrica, sem custo adicional, cimentando a posição do GH6 como uma ferramenta profissional séria.

Como de costume, a estabilização da imagem da Panasonic é a melhor da categoria, o que significa que muitas vezes você pode eliminar o gimbal e ainda gravar filmagens deslumbrantemente suaves. Para os fabricantes de vídeo, é sem dúvida um dos melhores órgãos do mercado atualmente.

Altamente elogiado: Sony A7 IV

Ela pode não ter ocupado nosso primeiro lugar, mas a Sony A7 IV é uma câmera impressionante que merece ser fanfarra.

Seu sensor de quadro completo produz imagens deslumbrantes, não importando as condições de iluminação, e suas habilidades de foco automático estão entre as melhores ao redor.

Enquanto nosso vencedor tem um foco pesado na gravação de vídeo, a Sony A7 IV se destaca igualmente na fotografia e no vídeo, o que a torna uma opção de topo para os atiradores híbridos.

O melhor do resto

Enquanto a Pansonic e a Sony ocuparam nossos primeiros lugares este ano, a competição estava próxima e nossos outros concorrentes trouxeram algumas características sérias para a mesa.

O DJI Osmo Action 3 voltou ao seu fator de forma estilo GoPro e trouxe consigo um excelente sistema de montagem magnética e uma prática tela sensível ao toque na frente. A Fujifilm X-H2 impressionou com seu sensor APS-C de altíssima resolução, com desempenho excepcional nos modos foto e vídeo. O GoPro Hero 11 Black introduziu cores de 10 bits e um sensor único que permite algumas fotos realmente criativas. E finalmente, o Insta360 X3 refinou a câmera 360 topo de linha da marca, fazendo enormes progressos na fotografia enquanto melhorava maciçamente o desempenho em baixa luminosidade e a usabilidade.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

Escrito por Luke Baker. Edição por Chris Hall.