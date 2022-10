Estes Redditores estão compartilhando fotos incríveis de fenômenos climáticos maravilhosos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há um subredito que é dedicado à exibição de fotos incríveis de formações meteorológicas interessantes. As fotos são algo especial.

De todo o mundo, as pessoas estão carregando imagens de tempestades incríveis, vistas de tirar o fôlego ou apenas fotos incríveis do nosso mundo. Reunimos algumas de nossas favoritas para que você possa desfrutar.

Uma tempestade assustadora

Esta foto é quase pitoresca. Uma bela foto de um campo e um clássico celeiro vermelho com uma curiosa tempestade se formando acima.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Uma tempestade colorida

Algumas dessas formações climáticas são particularmente interessantes pelo seu colorido. Esta, de Edmonton Canadá, parece ter tornado o céu rosa.

Uma tempestade muito verde

Este fotógrafo conseguiu captar uma visão muito verde de uma tempestade em Sioux Falls, no Dakota do Sul.

Nenhum filtro foi aplicado à imagem, foi apenas o resultado das cores naturais criadas pela tempestade.

Tempestade de supercélulas

Algumas dessas condições climáticas são simplesmente assombrosas. Esta é aparentemente uma tempestade de supercélulas que estava se formando sobre Bolton, Kansas.

Parece que houve uma explosão de um vulcão distante que está cuspindo suas nuvens de poeira furiosas para os céus acima.

Trovoada da mandíbula do alce

Do sul de Saskatchewan, no Canadá, vem esta magnífica foto de uma trovoada sobre o Moose Jaw.

Gostamos especialmente desta por causa das cores profundas dos campos verdes abaixo da tempestade e do azul escuro profundo do céu também.

Uma lágrima no céu

Esta parece uma lágrima nas nuvens como se todo o céu fosse feito de nuvens e depois algo as cortasse ao meio.

Tornado

Algumas destas fotos são de formações climáticas incrivelmente perigosas e, no entanto, de alguma forma, acabam parecendo belas maravilhas da natureza.

Este tornado capturado perto de Akron, Colorado, é uma dessas vistas. Um Redditor comentou que parecia uma pintura.

Céu apocalíptico no norte da Califórnia

Algumas dessas visões são interessantes porque são influenciadas por coisas diferentes. Este não é apenas um padrão meteorológico glorioso, mas também é este colorido por causa dos incêndios florestais próximos.

Uma Supercélula maciça

Esta é uma incrível tempestade de supercélulas que foi fotografada sobre o oeste do Texas. Tinha cerca de 60.000 pés de altura e foi notavelmente impressionante.

Apreciamos profundamente a fotografia astronômica e as imagens do céu noturno em geral. Esta é particularmente impressionante com a mistura do tempo e a maravilha das estrelas.

Um Twister Louco

Os Estados Unidos certamente tem um clima selvagem. Esta foto mostra um ciclone bastante assustador a caminho do Wyoming, nos Estados Unidos.

Uma tempestade louca

Esta é uma tempestade feroz. Não uma que você gostaria de estar fora e sobre a entrada. O relâmpago fez alguns padrões realmente frios no céu.

Um dia claro

Nem todas as fotografias meteorológicas desta lista são de tempestades, torcicolos ou tornados furiosos e presságios. Algumas são apenas de belos dias claros com campos dourados que se estendem até onde os olhos podem ver.

Pôr-do-sol tempestuoso

Embora o tempo possa parecer presunçoso, gostamos desta imagem por causa do enquadramento da linha da praia e das linhas brilhantes que foram criadas.

Micro-explosão no pôr-do-sol

Outra foto brilhantemente emoldurada, desta vez da Polônia. Aqui vemos uma estrada maravilhosamente reta com curiosos acontecimentos meteorológicos de ambos os lados.

Escrito por Adrian Willings.