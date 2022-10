Estes são os surpreendentes vencedores do Siena International Photo Awards 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os vencedores do Siena International Photo Awards foram anunciados, com uma série de imagens selecionadas entre milhares de fotos enviadas por fotógrafos de 140 países.

Celebra os trabalhos de todo tipo de fotografias em categorias que incluem natureza, arquitetura, fotografia de rua e muito mais. As imagens vencedoras estão sendo exibidas em Siena, Itália, juntamente com o Creative Photo Awards, o Drone Photo Awards e muito mais.

Reunimos algumas das fotos premiadas para sua apreciação. Se você gostaria de ver mais, confira a galeria completa aqui. Os prêmios são gratuitos, portanto, se você acha que suas fotos são boas o suficiente, você pode tentar enviar algumas no próximo ano.

Vencedora geral - Mulher da Evia

Esta foto foi tirada pelo fotógrafo grego Konstantinos Tsakalidis e foi selecionado como o vencedor geral da competição deste ano.

Ela mostra um momento de dificuldade e preocupação enquanto o Kritsiopi Panayiota, de 81 anos de idade, reage aos incêndios que se aproximam cada vez mais de sua casa.

O incêndio causou todo tipo de danos durante uma onda de calor que atingiu o país com temperaturas que chegaram a 47 graus centígrados. Ele também destruiu massas de floresta e queimou casas.

Vencedor da Fotografia de Rua - Smokey Coat

Esta foto de Michael Kowalczyk mostra um homem enigmático vestido como um detetive caminhando por uma nuvem de vapor passando pelas aberturas de ventilação das ruas de Nova Iorque.

Foi selecionado como o vencedor da categoria de fotografia de rua do Siena Awards.

Vencedor de jornadas e aventuras - Trabalho

A categoria Journeys and Adventures tem um vencedor com o porto de Nagarbari Ghat. Trabalhadores atarefados lançam uma sombra sobre os arredores enquanto realizam seu trabalho.

Rahat Bin Mustafiz tirou esta foto em uma área que suporta a importação de fertilizantes,

cereais, carvão e cimento para a região. Mão-de-obra dura pela qual os trabalhadores são pagos com base no número de sacas que eles deslocam.

Rostos e personagens fascinantes - Angelina Jolie e Abelhas

No Dia Mundial das Abelhas, Angelina Jolie trabalhou com Natgeo para promover a iniciativa "Mulheres pelas Abelhas" com a UNESCO.

Esta foto foi tirada como parte da promoção e exigiu que a atriz ficasse parada por 18 minutos com abelhas se reunindo por toda parte. Tendo sido atraída pelas feromonas das abelhas rainhas.

Foi então selecionada como vencedora para a categoria de rostos e personagens fascinantes do concurso deste ano.

A beleza da natureza - Caminho para o inferno

Esta visão irada e perigosa de uma série de crateras vulcânicas em erupção ganhou a categoria de beleza da natureza.

Animais em seu ambiente - Mãe, amor terno

Esta maravilhosa visão mostra uma visão subaquática de uma mãe ursa Polar e de seu filho. Ele foi selecionado como o vencedor para os animais em sua categoria ambiental.

Arquitetura e espaços urbanos - Joker Smile

Fotos arquitetônicas certamente fazem às vezes algumas imagens curiosas. Encontre o edifício certo e um bom ângulo e você pode criar uma foto premiada como esta.

Esportes em ação - Finding Nemo

Os atletas olímpicos em ação já são impressionantes o suficiente, mas esta foto é ainda mais especial, pois captura um peixe em vôo ao mesmo tempo em que Ana Marcela Cunha nada no evento final da Maratona nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Esta foto ganhou a categoria de esportes em ação dos prêmios e é fácil de ver por quê.

Documentário e Fotojornalismo - Grandes Esperanças

Uma fotografia de heróis em ação. Bem merecedora de um prêmio, tanto para os sujeitos da foto quanto para o fotógrafo por capturarem seus esforços.

Esta imagem foi tirada durante a pandemia, mas mostra como as pessoas ainda estavam ocupadas fugindo da guerra e da pobreza e como as pessoas também precisavam resgatar aqueles que se encontravam em apuros.

Menos de 20 anos - Beije-me

A vencedora da categoria abaixo de 20 anos apresenta a imagem de uma menina com uma expressão triste junto com um pássaro curioso que apareceu na moldura.

Vida subaquática - Eu vou voar, eu venho voar

Este elegante premiado vem da categoria vida submarina e mostra um jovem cavalo marinho vivendo sua melhor vida.

Aparentemente é bastante comum que os cavalos marinhos desta idade agarrem-se a coisas flutuantes com sua cauda. Aqui é uma pena, o que faz com que pareça que a beira-mar está tentando voar.

Kübra e Emine

Este não foi selecionado como vencedor, mas foi escolhido como "obra de arte notável" e nós adoramos sua criatividade. Fazê-la parecer um nadador sem cabeça vem se divertindo na piscina.

Visita Surpresa

Não é o que você quer ver emergir da água para persegui-lo quando estiver em um passeio no seu barco.

Artesanato Tradicional

Outra foto notável mostra a produção tradicional em ação na Turquia. Uma iluminação natural brilhante acrescenta alguma iluminação interessante à foto e realmente a faz sobressair.

Cavalheiros de Kibera

Esta é uma foto intrigante e colorida de Dennis "Baqteria", um modelo, alfaiate, ator, mentor e duplo. A foto foi selecionada como uma obra de arte notável para a categoria de rostos e personagens fascinantes e isso é perfeitamente justificado em nossa mente.

Ursa Major, o Grande Urso

Somos grandes fãs das fotos das luzes do norte e esta é realmente especial.

"Um urso pardo está pescando salmão sob as Luzes do Norte e a Ursa Maior, também conhecida como Ursa Maior (O Grande Urso). Os brilhos verdes dançam no céu, destacando a figura do urso em primeiro plano, também iluminada por luzes artificiais".

Olhos Amarelos e Nariz Vermelho

Aqui está uma foto que recebeu uma menção honrosa nos prêmios. Não se trata apenas de uma imagem legal de um gato Pallas, mas também de uma espécie ameaçada de extinção que luta para sobreviver.

Contra todas as probabilidades

Esta foto recebeu uma menção honrosa na categoria de vida subaquática. Uma vista fantasticamente bonita de uma tartaruga do Mar Verde apenas tentando sobreviver.

