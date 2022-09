Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Insta360 anunciou sua última câmera de ação em 360 graus, a X3. É uma sucessora da popular Insta360 One X2, mas a empresa abandonou a marca "One" para o novo dispositivo.

O novo modelo vê uma mudança substancial no design, com a nova tela sensível ao toque de 2,29 polegadas sendo uma característica destacada.

A nova tela permite que você acesse facilmente suas configurações e enquadre sua foto em modo de lente única, algo que foi mais desafiador com a tela circular do One X2.

O Insta360 X3 também viu atualizações internas, incluindo o salto para um novo sensor de 1/2 polegada - o que deve ajudar quando se trata de disparos com pouca luminosidade.

Este novo sensor permite até 72MP de imagens estáticas e 8K 360 time-lapses, algumas das mais altas resoluções que já vimos de uma câmera de ação 360.

Uma bateria nova de 1800mAh promete manter a câmera funcionando para que você não perca nada da ação.

Como geralmente acontece com esta marca, o software da Insta360 é outro destaque. Ele oferece novos recursos de IA e mais de 30 efeitos pré-definidos para escolher.

O Insta360 X3 está disponível para pedidos globais a partir de hoje no site da Insta360, juntamente com a Amazon e outros varejistas selecionados.

Ele vende por $449,99 e uma série de acessórios, tais como um sapato frio invisível e um adaptador de microfone, são vendidos separadamente.

Escrito por Luke Baker.