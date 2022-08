As fotos mais importantes da história

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Desde que foi inventada, a câmera tem sido usada para capturar eventos importantes de toda a história e todo tipo de coisas estranhas e maravilhosas.

Já escrevemos antes sobre importantes inovações fotográficas e até mesmo como o tempo mudou os locais ao redor do mundo, mas também há algumas fotos interessantes ao longo dos anos que vale a pena ver.

Estas imagens se estendem até o século XIX e incluem fotos consideradas as mais importantes, mais icônicas ou mais influentes de todos os tempos. Aqui está uma seleção para aguçar sua curiosidade.

Embora possa não parecer muito, diz-se que esta é a fotografia sobrevivente mais antiga tirada por uma câmera. Ela remonta a 1827 e mostra a vista de uma janela na França.

Foi tirada pelo inventor francês Nicéphore Niépce e foi elaborada com uma câmera obscura. Há uma versão melhorada e restaurada da imagem, mas na verdade preferimos o original para a história que ela escoa.

Diz-se que esta é a primeira fotografia sobrevivente que retrata uma pessoa. Foi tirada em 1838 e mostra uma vista de uma rua francesa movimentada.

As pessoas vistas aqui só podem ser vistas porque ainda estavam por muito tempo. Foi uma imagem de longa exposição, de modo que todos os outros movimentos desapareceram da vista.

Esta imagem de 1855 pode ser uma das primeiras fotos de guerra já capturadas. Ela foi tirada durante a Guerra da Crimeia e mostra uma estrada de terra cheia de bolas de canhão.

Esta é uma foto de Shimazu Nariakira, um senhor feudal japonês do período Edo que se dizia ser inteligente e sábio e que tinha uma paixão pela tecnologia.

A imagem foi tirada por Ichiki Shirō, um fotógrafo pioneiro que capturou a foto em 1857. Como tal, diz-se que foi a foto mais antiga tirada por um japonês.

Esta foto de 1869 mostra um evento monumental com a conclusão da Primeira Estrada de Ferro Transcontinental.

Dois grupos diferentes da Central Pacific Railroad e da Union Pacific Railroad podem ser vistos apertando as mãos para comemorar o evento.

A partir de 1895 vem esta imagem que mostra uma das primeiras radiografias de sempre. Foi feita pelo físico alemão Wilhelm Konrad Röntgen e mostra a mão de sua esposa incluindo seu anel.

Em 1899, Louis Boutan tirou esta foto de Emil Racovitza enquanto ele posava debaixo d'água. Dizia-se que esta era a primeira foto subaquática. Uma grande proeza na época e algo que provavelmente tomaríamos como certo agora.

Você provavelmente já está ciente do primeiro vôo bem-sucedido do Wright Flyer pelos irmãos Wright, mas você já pensou no fato de que esta é também a primeira foto do primeiro vôo?

Foi tirada por John T. Daniels em 1903 e capturou o início do vôo do homem para o ar.

Esta imagem de 1910 mostra uma época em que as crianças eram comumente usadas como uma pequena força de trabalho nas minas. Estes "garotos disjuntores" eram mineiros de carvão em South Pittston, Pennsylvania. Estamos felizes por não ver mais isto.

Este é um tiro de caneca do talvez o criminoso mais famoso de todos os tempos. Estranhamente, esta imagem de Al Capone foi tirada depois que ele foi acusado de vagabundagem enquanto estava em Miami. Não é algo pelo qual você esperaria que ele fosse preso.

Em 1937, o dirigível alemão LZ 129 Hindenburg esteve envolvido em um acidente que o viu despenhar-se e um incêndio em dinheiro causando a morte de 35 pessoas. Esta foi uma das fotos tiradas na época.

Esta foto mostra o primeiro-ministro britânico Winston Churchill durante os estágios iniciais da Segunda Guerra Mundial. Foi curiosamente intitulada "The Roading Lion", seu rosto pode não corresponder ao título, mas a paixão da nação certamente correspondeu.

Esta é uma imagem de um dos piores momentos da história. Quando a humanidade inventou e lançou as bombas mais poderosas sobre Nagasaki e Hiroshima, no Japão.

Esta foto mostra a nuvem de cogumelos sobre Nagasaki.

Outra foto famosa da Segunda Guerra Mundial desta vez mostra soldados hasteando a bandeira no Monte Suribachi durante a Batalha de Iwo Jima.

Talvez o jogador de beisebol profissional mais conhecido de todos os tempos seja visto a desistir e aposentar seu número em 1948.

Um ano depois, esta imagem ganhou um Prêmio Pulitzer de Fotografia.

Este é outro vencedor do Prêmio Pulitzer e mostra o momento em que Jack Ruby atirou em Lee Harvey Oswald, que estava sob custódia pelo assassinato do Presidente John F. Kennedy.

Esqueça um nascer do sol, isto mostra a Terra nascendo do horizonte da Lua. Isto foi feito durante a missão Apollo 8 e mostra uma visão incrível do nosso mundo a partir de uma nova perspectiva.

Esta foto mostra uma das maiores proezas da humanidade até o momento - colocar o homem na Lua. Um dos primeiros passos em nossas aventuras no espaço.

Em 1972, a tripulação da missão Apollo 17 levou esta incrível imagem de nosso planeta natal. É talvez a mais foto da Terra tirada até agora.

