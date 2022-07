Vistas incríveis do Universo capturadas pelo Telescópio Espacial James Webb

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Telescópio Espacial James Webb pode muito bem ser a maior façanha da humanidade (até agora). Este é um magnífico telescópio espacial que foi originalmente projetado e planejado no final dos anos 90, mas não foi concluído e lançado até o final de 2021.

Agora situado a 930.000 milhas além da órbita da Terra, o enorme telescópio está coletando dados usando sua tecnologia de coleta de luz que mede 25 metros quadrados e é composto por 18 espelhos hexagonais fabricados a partir de berílio dourado.

A idéia é dar aos cientistas a capacidade de estudar a história do universo e explorar mundos e estrelas distantes que não pudemos observar antes. Agora algumas das primeiras imagens foram reveladas e os resultados são espantosos.

Antes das imagens oficiais (e mais excitantes) do telescópio James Webb aparecerem, a Nasa lançou isto para mostrar uma provocação do futuro.

A imagem mostra uma parte da Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea. À esquerda, você pode ver uma imagem das imagens tiradas pela câmera da câmera de raios infravermelhos do Telescópio Espacial Spitzer da NASA. À direita é a mesma área, mas tirada pelo telescópio James Webb. A promessa aqui é um nível de detalhe sem precedentes da JWST como nunca vimos antes.

Esta é a Nebulosa Planetária NGC 3132, também conhecida como "Nebulosa do Anel Sul" e é uma das mais conhecidas nebulosas.

Está localizada a cerca de 2.500 anos-luz de nosso planeta natal e é interessante porque o anel que você pode ver é na verdade o resultado de poeira e gás sendo expelidos de uma estrela moribunda no meio do tiro.

O Telescópio James Webb capturou esta nebulosa com um novo nível de detalhe que nunca vimos antes. Para comparação, aqui está a mesma região vista por Hubble em 1998.

A Nebulosa do Anel Sul na verdade tem duas estrelas em seu coração. O poderoso hardware de infravermelho do telescópio James Webb permitiu à Nasa trazer a segunda estrela para uma visão mais clara.

Esta visão das duas estrelas moribundas ajudará os cientistas a analisar os estágios posteriores da vida de uma estrela e o impacto no espaço circundante à medida que elas morrem.

A Nasa diz que estas nebulosas existem há dezenas de milhares de anos, portanto, analisá-las pode resultar em massas de dados úteis.

Provavelmente a mais impressionante da primeira imagem do Telescópio James Webb é esta da Nebulosa Carina.

Esta foi capturada em luz infravermelha pela JWST e mostra uma área conhecida como NGC 3324 que foi vista anteriormente por Hubble.

Agora a Nebulosa pode ser vista com muito mais detalhes e com seu hardware, a JWST é capaz de revelar mais do que pode ser visto em imagens tradicionais de luz visível.

As cores e formas vistas aqui são nuvens de gás e poeira e uma massa de radiação implacável na região. Diz-se que as montanhas têm 7 anos-luz de altura.

O Telescópio James Webb é capaz de espreitar através dos gases para ver objetos além. Dando acesso a muito mais dados sobre a área e como ela mudou ao longo do tempo.

O Quinteto de Stephan é um grupo de cinco galáxias que foram descobertas pela primeira vez por Édouard Stephan em 1877. Na época, este foi o primeiro grupo de galáxias compactas já descoberto, embora graças à tecnologia moderna, estamos agora vendo muito mais espaço e corpos fechados como este.

Agora, bem mais de dois séculos depois que o Quinteto de Stephan foi descoberto pela primeira vez, estamos agora vendo a área com mais luz e com mais detalhes.

Esta imagem também é notável por ter sido construída a partir de 1.000 imagens separadas e combinadas para resultar em mais de 150 milhões de pixels.

Com a tecnologia do Telescópio James Webb, a Nasa agora é capaz de ver detalhes nunca antes vistos na região, incluindo milhões de jovens estrelas e regiões de starburst também.

Os cientistas podem usar isto para ver como as galáxias estão interagindo e evoluindo ao longo do tempo.

Embora não tão impressionante quanto as últimas imagens, ainda gostamos desta tirada durante o alinhamento real do telescópio.

Quando implantado, o Telescópio James Webb teve que viajar mais de um milhão de milhas da Terra, depois passar seis meses desdobrando seus espelhos, calibrando seus instrumentos e alinhando.

Esta imagem representa um marco no desdobramento bem sucedido do JWST e no teste de suas capacidades de imagem.

O primeiro passo no que esperamos sejam anos, se não décadas, do telescópio espacial examinando nosso universo.

Esta incrível imagem mostra a imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo distante até agora.

Foi tirada pela câmera quase infravermelha de James Webb e é construída a partir de imagens tiradas em diferentes comprimentos de onda. Essencialmente uma longa exposição e apenas uma amostra das coisas que estão por vir.

Curiosamente, ela mostra uma área do espaço conhecida como aglomerado de galáxias SMACS 0723 e como ela apareceu há mais de 4,6 bilhões de anos. Portanto, JWST está essencialmente olhando para trás no tempo, bem como através do espaço.

Esta é outra visão do Quinteto de Stephan tirada usando o instrumento MIRI do telescópio espacial e com filtros e processamento MIRI para ajudar a diferenciar as características das galáxias.

As áreas vermelhas mostram regiões empoeiradas, formando estrelas, enquanto as azuis mostram estrelas ou aglomerados de estrelas sem poeira. O verde e o amarelo mostram galáxias mais distantes.

Coisas incríveis.

Escrito por Adrian Willings.