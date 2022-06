Insta360 lança a Edição One RS de 1 polegada 360

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Insta360 anunciou sua última adição à família Insta360 One RS, a edição 360 de 1 polegada.

Co-engenharia com Leica, a nova câmera transforma completamente o fator de forma One RS.

Ela ainda tem o mesmo núcleo no meio, mas devido ao tamanho dos novos sensores (e lentes), o conjunto foi reconfigurado em um formato vertical.

Os sensores duplos de 1 polegada são os maiores que já vimos em uma câmera de consumo 360, e devem oferecer um desempenho muito superior com baixa luminosidade e fidelidade de imagem.

"A Edição de 1 polegada 360 representa a missão contínua da Insta360 de fazer da One RS a câmera mais abrangente e versátil do mercado. Esta última edição transforma a One RS em uma poderosa câmera 6K capaz de um desempenho impressionante mesmo em condições de pouca luz", disse JK Liu, fundador da Insta360.

O novo módulo pode filmar 360 vídeos com resolução de até 6K e tirar fotografias de 21MP.

"Estamos entusiasmados em trazer a experiência da Leica em imagens ópticas e digitais para um novo segmento de produtos com a Edição One RS 1-Inch 360". Os criadores podem aproveitar tanto a capacidade de captura 360 da câmera quanto seus sensores duplos de 1 polegada, não tendo mais que escolher entre criatividade e qualidade de imagem premium", disse Matthias Harsch, CEO da Leica Camera AG.

É claro, já que o núcleo da câmera é a mesma unidade da One RS, você se beneficiará de muitas das grandes características que vimos naquela câmera.

Isto inclui a estabilização FlowState, nivelamento do horizonte, rastreamento do sujeito AI e modos de lapso de tempo e estrelas.

Além disso, a edição de 1 polegada 360 introduz o modo de fotografia PureShot HDR. Isto usa a IA e o escalonamento de exposição para criar imagens 360 de alta gama dinâmica.

Esta câmera impressionante não sai barata, no entanto, vai lhe custar $799,99 / £809,99 para o kit completo. Se você já tem um núcleo Insta360 One RS, o kit de atualização pode ser adquirido por um pouco menos e tem um preço de $649,99 / £659,99.

Dado o preço mais alto, parece que o Insta360 tem como alvo os usuários profissionais com este lançamento e é menos provável que seja a câmera de escolha para descer uma colina em um skate.

Se você é um dos que podem tirar proveito de uma câmera 360 tão sofisticada, ela está disponível para comprar hoje no site da Insta360 e selecionar varejistas em todo o mundo.

Escrito por Luke Baker.