(Pocket-lint) - A Rode acaba de anunciar uma nova versão de seu popular microfone portátil: o VideoMic Go. Sem surpresa, é chamado de VideoMic Go II e vem com uma série de novos recursos.

A diferença mais óbvia é o redesenho do próprio microfone. De muitas maneiras, é uma versão miniaturizada dos microfones de espingarda profissionais NTG e NTG5 da Rode.

Isso significa que, em vez de ter um exterior totalmente em espuma básico, a unidade se parece com um pequeno microfone de espingarda e possui o mesmo design acústico dos microfones da série NTG mencionados.

Como qualquer bom microfone de espingarda, também é "altamente direcional" e significa que você pode usá-lo para gravar vlogs, peças para a câmera e fotos no estilo da cabeça falante, e garantir que o áudio principal capturado seja a voz do talento, em vez de muito ruído de fundo.

O mais recente microfone portátil da Rode também vem com um novo conector USB-C, bem como a saída TRS usual de 3,5 mm, para conectar a praticamente qualquer dispositivo de gravação que você possa imaginar.

Isso significa que se você deseja conectá-lo à sua câmera, laptop, tablet ou smartphone, você pode fazê-lo. E usar o conector USB-C também significa que ele é compatível com o conjunto de aplicativos móveis e de desktop da Rode, como Rode Connect, Rode Central e Rode reporter.

É um microfone passivo, o que significa que não são necessárias baterias e também significa que é incrivelmente leve. Com apenas 89 gramas e 150 mm de comprimento, é fácil de transportar e vem com um suporte de absorção de choque com um suporte de sapata para facilitar a montagem da câmera.

O Rode VideoMic Go II é lançado hoje e custará apenas US $ 99 nos EUA se você decidir comprar um. Ainda estamos aguardando os preços do Reino Unido/Europa.

Escrito por Cam Bunton.