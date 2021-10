Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rotolight lançou uma campanha Kickstarter em 12 de outubro de 2021 e conseguiu esmagar seu alvo em pouco mais de 30 minutos. Continuar a quebrar a marca de $ 350.000 nos primeiros sete dias e se tornar o que afirma ser o produto de iluminação LED com mais apoio na história do Kickstarter. Então, por que as pessoas estão tão animadas?

A Rotolight é uma empresa britânica especializada em produtos de iluminação LED para fotógrafos e cineastas, normalmente ela faz iluminação muito grande e muito cara para estúdios e sets de filmagem. Rotolight diz que o Neo 3 é a luz LED mais brilhante já produzida na câmera e o Aeos 2 maior é o painel 1x1 mais fino e leve já feito.

Combinando isso com recursos como controle de aplicativos, telas sensíveis ao toque embutidas e a capacidade de usar como um flash RGB de alta velocidade, começa a ficar claro por que as pessoas estão migrando para esta campanha. Além do mais, o preço é muito razoável, para os padrões de iluminação profissional. Com os níveis Neo 3 a partir de £ 352 ($ 479) e o Aeos 2 a £ 845 ($ 1154).

A Rotolight está garantindo que os patrocinadores receberão seus kits e acessórios até março de 2022. Então, se você precisa de uma luz que seja boa o suficiente para iluminar o rosto de Keira Knightley, você pode querer ir para a página do Rotolight Kickstarter antes que seu preço aumente depois a campanha termina em 16 de novembro de 2021.