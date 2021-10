Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para mostrar o melhor em fotografia de viagem, este concurso anual da National Geographic reuniu algumas das melhores imagens de todo o mundo.

Fotógrafos de todos os níveis de habilidade têm enviado imagens para uma série de categorias para serem julgadas e reduzidas aos vencedores. Como você pode imaginar, as fotos do finalista são de tirar o fôlego, então coletamos uma amostra delas para você aproveitar.

Pat Riddell, editor da National Geographic Traveller (Reino Unido), falou sobre os envios:

“Podemos ter passado 18 meses em uma pandemia global, mas isso não diminuiu a qualidade consistente em nossa competição anual. Seja filmado no Reino Unido ou no exterior durante vitrines em que as pessoas podem viajar, os vencedores deste ano nos lembram como os fotógrafos veem o mundo ao nosso redor e a magia de capturar um momento único na vida. "

Stallholders (e irmãos) preparando o pescado da manhã pronto para o mercado

Esta é a imagem vencedora da categoria Food and Travel do concurso. As inscrições para esta categoria são necessárias para contar uma história sobre comida e sua criação.

E a imagem de Nic Crilly-Hargrave simplesmente faz isso de uma forma confusa:

"Eu tirei esta imagem uma manhã cedo em um armazém atrás do mercado de Veracruz - é onde os animais são abatidos e as entregas são descarregadas, então é um lugar muito agitado para fotografar. Eu tenho uma Nikon D850, com uma lente 24-70 mm f2.8, o que me permite chegar perto do meu assunto com pouca luz sem atrapalhar. É uma corrida contra o tempo para deixar tudo pronto antes que os compradores cheguem, então todos estão muito focados - mas eu percebi esse momento de companheirismo entre dois homens enquanto eles destripavam peixes , facas brilhando, escamas voando por toda parte. Quando eles viram que eu tinha tirado a foto deles, um apontou para o outro, pronunciando uma palavra: irmão. "

Cozinheiros elaborando dim sum

A foto de Ian Douglas Scott de cozinheiros elaborando dim sum no distrito de Yu Garden, em Xangai, é uma das imagens em segundo lugar na categoria Comida e Viagem.

"A barraca à beira da estrada emoldurou a cena naturalmente. É tão bom ver as pessoas se divertindo enquanto trabalham com rapidez e habilidade para criar iguarias tão bonitas. Eles pareciam tão imersos em sua conversa feliz que nem perceberam a câmera. ou eles sabem que por trás dessa cena alegre um vírus já estava se espalhando bem aqui nesta cidade e as coisas logo mudariam tanto para todos nós no mundo todo. A foto captura para mim aquele último momento de inocência pré-pandêmica. "

O mercado diário de alimentos em Urubamba

Mais uma vista incrível do ponto de vista do viajante e outro concorrente próximo ao prêmio na categoria Foot and Travel.

Karolina Wiercigroch falou sobre a foto deles tirada no coração do Vale Sagrado do Peru.

"Vim buscar alguns lanches para uma caminhada nos Andes e acabei passando uma boa hora observando a vida do mercado. É aqui que os moradores fazem suas compras diárias, escolhendo cuidadosamente mangas perfumadas enquanto conversam com os vendedores, colhendo milho roxo e vermelho quinoa para o almoço, troca de sorrisos, comida e sóis. Com três andares de altura, o mercado oferece todos os produtos imagináveis: queijo andino, truta rosa do rio Urubamba, folhas aromáticas de huacatay peruano. Subi as escadas para olhar o mercado de cima. Uma cena particular me chamou a atenção pela combinação de formas e cores, retratando perfeitamente a variedade de ingredientes peruanos, ao mesmo tempo em que oferece harmonia em meio ao caos. "

Marble Hill antes do nascer do sol

Esta imagem impressionante vem da categoria Paisagem e mostra a foto vencedora de 2021.

Uma vista incrível da praia de Marble Hill na Irlanda, com um olhar sereno para a paisagem.

“Desde que me mudei para a Irlanda, sempre tive vontade de fazer alguma atividade marítima, mas era muito tímida para experimentar qualquer coisa por causa do frio. Depois tentei surfar e apaixonei-me por ele. Esta é a praia que costumo fazer ir surfar e vivenciei tantos momentos lindos aqui. Estava planejando essa foto por alguns meses, mas não consegui encontrar uma calma adequada no início da manhã. Neste dia de novembro, meus amigos e eu decidimos nos encontrar na praia logo após o nascer do sol, mas depois de verificar a previsão e perceber que terei condições perfeitas para a minha tão esperada foto, cheguei na praia uma hora antes do nascer do sol. Era outro cenário deslumbrante; andei na praia demorando e me arrumei até meu drone, subiu o suficiente para capturar a foto, foi lindo. "

Emerald Lake, Mangya

Este vice-campeão vem da China e possui uma vista maravilhosa do Lago Esmeralda. É fácil ver de onde vem seu nome.

"Chegar a este lago foi sem dúvida difícil, e levamos oito horas para dirigir até lá da cidade próxima, que está escondida como uma joia no noroeste da China. Quando meus amigos e eu chegamos ao Lago Esmeralda, ficamos surpresos e nosso cansaço anterior foi varrido. Quando paramos no lago, eu ainda estava preparando meu drone para decolar quando meu amigo entrou com entusiasmo no lago, que filmei com meu drone. O casaco vermelho do meu amigo contrastava com o verde superfície do lago, e sua caminhada cuidadosa através das águas rasas do lago acrescentaram movimento à cena. "

Diamond Beach, Islândia

Nas praias da Islândia, Jordan Banks teve esta visão do gelo espalhado sobre Diamond Beach. Uma imagem adequada para a posição de vice-campeão nesta categoria.

"Eu viajei para a Islândia durante o inverno em uma missão em busca de locais e perspectivas únicas de um país bem fotografado. Eu me encontrei na praia Diamond, no sul da Islândia, cercado por esses pedaços gigantescos de gelo e estava lutando para realmente destacar a natureza selvagem do local e magnitude dos blocos de gelo do solo. Usei um drone DJI Mavic 2 com lente Hasselblad de 28 mm para voar para o céu a fim de obter uma nova perspectiva sobre o local. Este quadro em particular realmente me impressionou na forma como combinou vários elementos em uma imagem poderosa e selvagem ao mesmo tempo em que é uma fotografia abstrata muito calmante. "

Pesca no gelo no mar congelado

Assim como a fotografia, a pesca no gelo exige tempo e paciência para dominar e isso é muito bem resumido por este vencedor na categoria Pessoas .

"Descemos a Península de Notsuke, uma barra de areia que se projeta no estreito de Nemuro, na costa leste de Hokkaido. Nosso principal objetivo era fotografar os elegantes guindastes de coroa vermelha, enormes águias-marinhas de Steller e outros animais selvagens. O mar estava congelado e vários pescadores de gelo estavam na baía, pescando wakasagi, pequenos peixes que se juntam em grandes cardumes sob o gelo. Um pescador faz um buraco com uma broca e desce uma linha carregando iscas coloridas e iscas. Vários pescadores ergueram pequenas tendas para proteção mas este homem estava enfrentando o tempo. Com seu equipamento em um pequeno trenó, ele apenas se sentou - e esperou - parecendo muito frio. Deitei no gelo para tirar a foto de uma atividade que nunca tinha visto antes. "

Mulher vietnamita com roupas tradicionais

A foto de Walter Monticelli foi escolhida como vice-campeã na categoria Pessoas. Foi tirada no palácio da Cidade Imperial de Hue, no Vietnã, e mostra uma mulher vietnamita em roupas tradicionais.

"Enquanto caminhava entre os templos de inspiração chinesa no palácio da Cidade Imperial de Hue, no Vietnã, ouvi uma melodia fraca tocando ao longe. Seguindo o som, cheguei a uma sala em que um grupo de mulheres vestindo roupas tradicionais tocava música local com instrumentos vietnamitas tradicionais . Fiquei ali um momento absorvendo o som quando percebi que esta senhora estava sentada ao lado da entrada curtindo a música que suas amigas tocavam. Ela era muito elegante em sua postura que complementava lindamente a melodia que reverberava no ar. "

O barqueiro

Esse tipo de foto dá um gostinho da vida local e é uma das muitas fotos incríveis vistas pelos jurados da competição deste ano.

Aqui, um barqueiro local é visto na área do remoto norte de Mianmar, abordando um canal de água desafiador cheio de pedras e corredeiras.

"Eu estava em Putao, uma região remota no extremo norte de Mianmar, tentando chegar a uma ilha onde monges peregrinam a um santuário budista. Havia uma espiritualidade poderosa em torno da área e a percepção de que a jornada seria uma aventura. Um barqueiro estava descobriram quem poderia me levar até lá. Fiquei impressionado com sua habilidade, navegando por corredeiras e pedras que se projetam de águas rasas. Ele parecia frio e calmo, embora eu tivesse medo de que pudéssemos virar. Eu queria tirar uma foto dele focado em manobras o barco, transmitindo sua facilidade na turbulência usando apenas equipamentos rudimentares, um pequeno motor velho e barco de madeira gasto. Ele foi envolvente com intuição e experiência. A foto foi um verdadeiro desafio para mim, já que o barco estava balançando e girando na água. Eu capturou-o inclinando-me para baixo para me firmar e revelar sua pose real. "

O vencedor do portfólio

Andro Loria foi eleito o vencedor da categoria Portfólio . Esta categoria exigia uma coleção de imagens com até 10 fotos mostrando um destino e divulgando os destaques da região.

"As imagens foram todas tiradas na Islândia de um pequeno avião em minhas viagens durante o verão e outono do ano passado. A Islândia é única, pois tem uma grande variedade de tipos de paisagens a uma distância relativamente curta. Você pode ver desertos, vulcões, geleiras, montanhas, rios e lagos entrelaçados, costa marítima e terras altas, tudo em um único voo. É como um continente em miniatura. E que continente incrível ele é. "

Chaleiras coloridas

Outra das imagens do portfólio de Andro Loria mostra a beleza da Islândia e as cores surpreendentes que a natureza cria.

"Chaleiras glaciais na borda de uma geleira (desta vez mais perto da costa sul) parecem um caleidoscópio de cores. As chaleiras são pequenos lagos glaciais, formados por uma geleira em recuo. A cor dos lagos é fornecida por lodo e minerais. Normalmente a cor começa em bege leitoso quando as partículas de lodo são maiores e vai até o azul claro quando as partículas são menores, então é possível ver a direção do fluxo de água entre essas caldeiras. Um bando de pássaros (andorinhas do ártico), pontos brancos na superfície de o lago azul à esquerda mostra a escala. Foto aérea de um pequeno avião - Cessna 172, julho de 2020 "

Destaques de outono

Esta foto premiada mostra as paisagens brilhantes da Islândia intercaladas com o vapor das fontes geotérmicas da área.

"... a neve do final do outono e o sol baixo destacam as montanhas e o vapor das fontes geotérmicas nas terras altas da Islândia, na área de Landmannalaugar. Foto aérea de um pequeno avião - Cessna 172. Outubro de 2020"

Fractais glaciais

Esta foto aérea pode ser facilmente incluída junto com as melhores fotos de drones já tiradas . Outra visão premiada da Islândia e as incríveis vistas abstratas criadas pelo mundo ao nosso redor.

"... riachos coloridos de lodo de um rio glacial formam padrões incríveis de uma arte abstrata natural gigante na costa sul da Islândia. Foto aérea de um pequeno avião (~ 2.000 pés), Cessna 172, Skeiðarársandur, Islândia, julho de 2020"

Cores de verão

As fotos de Andro Loria certamente mostram as muitas cores e vistas incríveis que a Islândia tem a oferecer.

"Rio glacial islandês, colorido por minerais ricos em ferro, flui para o mar para criar um padrão único de um abstrato natural. Foto aérea de um pequeno avião - Cessna 172. Costa sul da Islândia, julho de 2020."

Luz de outono

Os jurados ficaram impressionados com a incrível seleção de paisagens nesta seleção de fotos de portfólio.

Com uma mistura de cores abstratas em redemoinho com vistas congeladas repletas de gêiseres, incluindo impressionantes áreas montanhosas

"O musgo islandês é incrível, quase luminescente, fornecendo uma cor incrível para áreas ricas em água das terras altas. Aqui, o sol do final do outono destaca o musgo nas encostas das montanhas, contrastando com o azul profundo da água no antigo lago da cratera. Terras altas do sul, Islândia. Foto aérea de um pequeno avião - Cessna 172. Outubro 2020 "

Pássaros glaciais - reais e abstratos

Pode ser difícil distinguir pelas cores e formas nesta imagem, mas o foco está, na verdade, nos pássaros abaixo.

"Gaivotas (grandes pontos brancos no centro e um voando, e pássaros menores à esquerda do centro mostram a escala deste abstrato natural com dobras do rio em forma de pássaro com asas. Costa sul da Islândia. Foto aérea de um pequeno avião, Cessna 172, Islândia , Outubro de 2020 "

Outono na Islândia

Parece que a Islândia é especialmente bonita no outono.

"...- neve de outono e sol baixo transformam a paisagem e as cores das terras altas em Landmannalaugar, Islândia. Veja três pequenos pontos brancos (cisnes) no lado esquerdo do lago para ver a escala. Foto aérea de um pequeno avião - Cessna 172. Outubro de 2020"

Velha cratera

A estrada feita pelo homem que atravessa esta área empalidece em sua insignificância quando vista contra a cratera gigante próxima. As vistas do céu são claramente incríveis.

"... neve em pó fresco e sol baixo de outono destacam uma velha cratera e parte do campo de lava ao norte de Landmannalaugar, Islândia. Foto aérea de um pequeno avião, Cessna 172, Islândia, outubro de 2020"

Cozinha em nuvem

Não é nenhuma surpresa que as fotos de Andro Loria foram selecionadas como vencedoras quando você tira todas as imagens. Um portfólio brilhante e um assunto incrível também.

"... o vapor das fontes geotérmicas sobe até as nuvens baixas em um dia sem vento de final de outono, enquanto tudo é transformado com uma fina manta de neve. Área de Landmannalaugar, planalto islandês. Foto aérea de um pequeno avião - Cessna 172. Outubro de 2020"

Uma série de planos horizontais em balanço e móveis

A paisagem urbana também pode ser bonita, como prova a foto de Clara Dip Wan Cheung, que foi eleita o vencedor da categoria Urbano .

"Em uma viagem de formatura em Valência, na Espanha, paramos em Veles e Vents, uma arquitetura ultramoderna com uma série de planos horizontais em balanço e móveis projetados pelo arquiteto britânico David Chipperfield. A captura de minha amiga Sarah subindo a primeira escadaria do plataformas horizontais, contemplando as vistas ininterruptas que se estendem em direção ao Mar Mediterrâneo de Veles e Vents descreveram perfeitamente o sentimento de formatura - a sensação fortalecedora de saber que estamos dando um passo em direção ao futuro onde tudo que nunca pensamos ser possível, é possível. "

Pôr do sol em Rainham, Inglaterra

Pôr do sol sobre uma paisagem artificial. Esta é a imagem do segundo colocado da mesma categoria.

"A foto foi tirada no British Rail sobre a ponte em Rainham. A posição do pôr do sol só pode ser vista uma semana por ano e depende do clima. Além disso, o trem (Southeastern High Speed Class 395 Javelin) passava a cada 20 a 30 minutos. Planejei essa cena dois meses antes e precisava estar lá a semana inteira. Gosto de procurar pontos especiais que ninguém mais fotografou. Também gosto de tentar distâncias focais e ângulos diferentes. Por exemplo, use lentes grande-angulares para vida selvagem e teleobjetiva para paisagens. "

A vista do 5º andar da ChanMyae Guest House no centro de Yangon

Uma paisagem urbana maravilhosamente colorida, manchada pela natureza circundante.

"Há tanta coisa acontecendo no nível do solo em Yangon que você poderia ser perdoado por não olhar para cima. Tendo escolhido uma pousada econômica nos níveis superiores de uma rua agitada do centro da cidade, me vi com uma visão ainda mais emocionante cinco andares acima do nível da rua . As antigas fachadas grandiosas dos prédios opostos haviam se transformado em uma espécie de selva urbana vertical involuntária, com árvores e plantas crescendo nas fendas das paredes verdes e amarelas desbotadas. Um pouco cansado de subir os vários lances de escada, peguei o foto inclinada para fora da janela do albergue, mas eu nem percebi o casal conversando no canto esquerdo inferior da foto até que eu vi novamente mais tarde naquele dia. "

Um coelho solitário

Esta linda foto de Mitchell Lewis foi selecionada como a vencedora da categoria Vida Selvagem e é fácil perceber o porquê.

"Durante toda a primavera, estive visitando Richmond Park ao pôr-do-sol, tentando capturar uma imagem em luz dourada. Embora Richmond seja conhecido por seus muitos veados, concentrei minha atenção em passar um tempo com uma grande colônia de coelhos que residia no centro de do parque. Depois de passar duas a três tardes por semana com os coelhos durante um período de dois meses, consegui chegar bem perto deles sem causar qualquer perturbação no seu comportamento natural. Este estilo de imagem só é possível quando as condições são justas certo. Finalmente, em uma tarde perfeita de junho, tive uma folga nas nuvens quando o sol começou a se pôr abaixo do horizonte, emitindo um brilho dourado radiante. Rastejei até os coelhos com minha lente de 200-600 mm e disparei alguns fotos. Pude capturar este momento enquanto um coelho espera, aproveitando os últimos minutos de luz antes que o sol se ponha abaixo da linha das árvores. "

Uma águia-pesqueira pegando um peixe em Avimore, Escócia

O tempo é tudo comprovado por esta foto de um Osprey gigante em vôo.

"Uma águia-pescadora sortuda em busca de seu café da manhã mergulhou em um lago para comer algo e voou com um peixe em cada garra. Essas fotos de ação capturam o magnífico pássaro em sua missão de caça sobre a água na Escócia. Para mim, a paixão e a minha paciência valeram a pena. Esta é uma das fotos dos meus sonhos. Águias-pescadoras migram da África para a Escócia todos os anos, então eu passei cerca de 2,5 anos esperando para tirar esta foto. Eu estava esperando pelo pássaro desde as 4 da manhã, eu dei o primeiro salto às 5 da manhã, mas era uma imagem barulhenta devido à pouca luz. Outro pássaro veio e desta vez eu tirei a foto. Eu estava camuflado e os dispositivos usados são Sony a7r iv e lente 200-600G. Minha câmera foi fixada em um tripé com cabeça de cardan. "

Abelha e flores

As abelhas são uma parte importante do nosso ecossistema, por isso é brilhante vê-las em ação. Ainda mais quando eles são pegos de perto assim.

"Costumo sair em busca de fotos da natureza. Este dia foi um dia particularmente bom, sem muita luz do sol. Este local tinha flores coloridas incríveis e tons hipnotizantes, e os abelhões estavam se divertindo. As cores marcantes das flores criavam um grande contraste com o As cores da abelha funcionaram bem juntas. Tive de criar um pouco de escuridão na foto e diminuí minha compensação. Também usei uma lente Macro. Não foi fácil tirar essa foto. Tirei aproximadamente 50 fotos individuais e esta foi a minha favorita por causa do ângulo que alcancei. "